Instagram Web için yeni gelişme

Instagram kısa süre sonra kendi web sitesi üzerinden post yani normal içerik paylaşılmasına imkan tanıyacak. Bu özellik Alessandro Paluzzi tarafından bulundu ve şimdilik direkt olarak aşağıdaki arayüzle geliştiriliyor.

Twitter hesabı üzerinden keşfini paylaşan Paluzzi, özelliğin henüz erken bir aşamada olduğunu belirtiyor ve web tarafı için fotoğraf filtreleri sunulacak. Video paylaşımı da yapabilmeyi içeren bu desteğin, ilerleyen günlerde daha fazla kişiye sunulacağı aktarılıyor.

Instagram’ın ilerleyen süreçte diğer formatların paylaşımlarını da destekleyeceği düşünülüyor.