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Teknoloji Instagram Web için yeni gelişme
Teknoloji

Instagram Web için yeni gelişme

Milyonlarca insanın kullandığı Instagram yeni özellikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram Web için paylaşım desteğinin test edildiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 12:37:00 -
Instagram Web için yeni gelişme

Instagram kısa süre sonra kendi web sitesi üzerinden post yani normal içerik paylaşılmasına imkan tanıyacak.  Bu özellik Alessandro Paluzzi tarafından bulundu ve şimdilik direkt olarak aşağıdaki arayüzle geliştiriliyor.

Twitter hesabı üzerinden keşfini paylaşan Paluzzi, özelliğin henüz erken bir aşamada olduğunu belirtiyor ve web tarafı için fotoğraf filtreleri sunulacak. Video paylaşımı da yapabilmeyi içeren bu desteğin, ilerleyen günlerde daha fazla kişiye sunulacağı aktarılıyor.

Instagram’ın ilerleyen süreçte diğer formatların paylaşımlarını da destekleyeceği düşünülüyor.

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