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Instagram ve WhatsApp'taki efsane özellik, Facebook'ta da kullanıma sunuldu

Whatsapp ve Instagram'da uzun bir süredir bulunan yanlışlıka atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajları silme özelliği, şimdi de Facebook Messenger'a geldi.

08 Şubat 2019 Cuma 17:19
Instagram ve WhatsApp'taki efsane özellik, Facebook'ta da kullanıma sunuldu

Yanlışlıkla atılan veya atıldıktan sonra pişman olunan mesajları silme özelliği Whatsapp ve Instagram'da uzun bir süredir bulunuyordu.

Kullanıcıların oldukça ilgi gösterdiği bu özellik yapılacak yeni güncelleme ile beraber Facebook Messenger'a da gelecek.

Gönderdiğiniz mesajı silmek istediğiniz takdirde mesajın üzerine basılı tuttuktan sonra karşınıza "Senin için kaldır" veya "Herkes için kaldır" seçenekleri çıkacak.

WhatsApp'ta olduğu gibi mesaj silme işlemini gerçekleştirdikten sonra karşı tarafa bildirim gideceğini de söyleyelim.

Diğer rakiplerinde uzunca bir süredir bulunan bu özelliği nihayet sunacak olan Messenger'ın gelecek yeni güncelleme ile bu özelliği devreye alması bekleniyor.

Bu işlemi gerçekleştirmek içinse 10 dakikalık süreniz bulunuyor. Yani gönderdiğiniz mesajı 10 dakika geçtikten sonra silemeyeceksiniz.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 17:19
  1. Facebook
  2. Facebook Messenger
  3. Mesajı geri alma özelliği
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  6. yeni güncelleme

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