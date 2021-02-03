Instagram silinen video bul | Instagram kullanıcılarının pek çoğu bir hayli aktif olarak paylaşım yapıyor. Instagram kullanıcıları bazen yanlışlıkla paylaşımlarını silebiliyor. Bazen de kişilerin hesapları çalınıyor ve uzun süredir paylaştıkları görseller silinebiliyor. Hal böyle olunca pek çok kişi eski paylaşımlarını bulup bulamayacaklarını araştırıyor. Instagram silinenleri saklıyor mu?

Instagram silinen hikayeleri geri getirme nasıl olur?

Instagram’da sildiğiniz bir hikayeyi geri alma durumunuz bulunmuyor. Ancak bu durum kısa süre sonra sona erecek. Şirket bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme devreye girdiğinde kullanıcılar silinenleri geri alabilecek. Ancak söz konusu durumun ne zaman aktif hale geleceği henüz belli değil.

Akışta paylaşılan daha sonra silinenler 30 gün içerisinde bulunabilecek. Hikayelerde ise sildiklerinize 24 saat boyunca ulaşabileceksiniz.