Instagram yanlışlıkla silinen hikaye tekrar nasıl yüklenir? Son yıllarda sosyal medya platformlarına ilgi bir hayli arttı. Instagram kullanıcıları video, fotoğraf, reels ve hikaye paylaşımlarında bulunabiliyor. Kullanıcılar sildikleri bir paylaşımı, hikayeyi geri alıp alamayacaklarını merak ediyor. Peki, silinen hikaye geri alınır mı Instagram?

Instagram silinen hikayeleri geri alınır mı?

Şimdilik Instagram’ın böyle bir özelliği yok. Ancak kısa süre içerisinde silinen paylaşımların geri alınmasıyla ilgili bir güncelleme yapılacak. Alınan bilgiye göre silinen fotoğraf, video, reels, IGTV ve hikayeler 30 gün içerisinde tekrar yüklenebilecek. Ancak 30 günün ardından silinenler geri alınmayacak. 30 günlük süre hikayeler için geçerli değil. Silinen bir hikaye 24 saat içerisinde geri alınabilecek.

Kullanıcıların pek çoğu içeriklerini silmek yerine arşive atmayı tercih ettiğinden bu özellik daha çok hesabı çalınanlar için kurtarıcı olacak gibi görünüyor.

Bu güncellemenin ne zaman hayata geçirileceği ise şimdilik belli değil.