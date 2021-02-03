Instagram silinen hikayeyi bul | Günümüzde pek çok sosyal medya platformu bulunuyor. Söz konusu platformlardan biri de Instagram… Instagram kullanıcıları silinen bir hikayenin geri alınıp alınmadığını merak ediyor. Peki, Instagram’da sildiğim hikayeyi bulabilir miyim?

Instagram silinen hikayeler nasıl geri alınır?

Instagram’da sildiğiniz bir hikayeyi geri almak gibi bir özellik bulunmuyor. Ancak şirket bununla ilgili bir çalışma sürdürüyor. Kısa süre içerisinde Instagram’da silinen fotoğraf, video, reels, IGTV ve hikayeler 30 gün içerisinde tekrar yüklenebilecek. Ancak 30 günün ardından silinenler geri alınmayacak. 30 günlük süre hikayeler için geçerli değil. Silinen bir hikaye 24 saat içerisinde geri alınabilecek.

Bu güncelleme üzerinde çalışılmasının sebebi ise hesabı çalınanların önceki paylaşımlarına kolaylıkla ulaşmasını sağlamak için olduğu gelen haberler arasında. Söz konusu özelliğin ne zaman etkin hale geleceği ise şimdilik belli değil.