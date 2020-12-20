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Gündem Instagram Reels'a yeni özellik geliyor!
Gündem

Instagram Reels'a yeni özellik geliyor!

Sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'ın Reels hizmeti için yeni bir özellik üstünde çalıştığı ortaya çıktı. Özellik sayesinde kullanıcılar artık Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:28:00 -
Instagram Reels'a yeni özellik geliyor!

Bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi, sosyal medya hesabından yeni bir görsel paylaştı. Paylaştığı görselde, kısa video paylaşma uygulaması TikTok'a rakip olarak çıkan Instagram Reels yer alıyordu.

Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görsele göre kullanıcılar, Reels videolarına farklı kişileri etiketleyebilecekler.

Paluzzi'nin Twitter hesabından paylaştığı ekran görüntüsüne göre Reels videosu çeken bir kişi, bu videoyu profilindeki Reels sekmesine ek olarak akış kısmında da paylaşabilecek. Ayrıca akışta paylaş seçeneğinin hemen altında da kişi etiketleme seçeneği bulunuyor.

Webtekno'da yer alan habre göre, kişileri etiketleme özelliği, kullanıcıların videoyu çektikleri kişiyi ya da o videoyu paylaşmak istedikleri kişiyi etiketleyebilmelerini sağlayacak.

Ünlü sosyal medya yorumcusu ve danışmanı Matt Navarra'ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam ediyor. Matt Navarra'nın takipçileri de Instagram Reels'e gelecek olan bu özellik konusunda oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.

Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görseldeki kişi etiketleme özelliğinin kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı veya sunulacaksa bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor. Instagram'ın Reels hizmetini oldukça hızlı bir şekilde güncellediği ve 1 yıl içerisinde Reels'in tamamen farklı bir görünüşe sahip olabileceği de dile getiriliyor.

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