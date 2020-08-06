Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır?

Instagram Reels nedir? Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'dan yeni bir atak geldi. TikTok benzeri bir özellik olan Reels kullanıma açıldı. Instagram Reels nasıl kullanılır sorusuna Instagram kullanıcıları yanıt aramaya başladı.

Instagram Reels nedir?

Kullanıcılar, Reels’i kullanarak çektikleri videolarda artırılmış gerçeklik efektleri kullanabiliyorlar. Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım yeteneğine de sahip olan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak bir kullanıcı, Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyorlar.

Instagram’ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Keşfet menüsü altından Reels videolarına da kolaylıkla erişebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, Reels videolarıyla daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı yakalamış olacaklar.