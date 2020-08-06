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Teknoloji

Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır?

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. TikTok benzeri video paylaşım platformu olan Reels uygulaması 50’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Instagram Reels özelliği nedir, nasıl kullanılır? Instagram, yeni kısa süreli video özelliği Reels’ı nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:29:00 -
Instagram Reels özelliği nasıl kullanılır?

Instagram Reels nedir? Dünyanın en popüler uygulamalarından birisi olan Instagram'dan yeni bir atak geldi. TikTok benzeri bir özellik olan Reels kullanıma açıldı. Instagram Reels nasıl kullanılır sorusuna Instagram kullanıcıları yanıt aramaya başladı.

Instagram Reels nedir?

Kullanıcılar, Reels’i kullanarak çektikleri videolarda artırılmış gerçeklik efektleri kullanabiliyorlar. Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım yeteneğine de sahip olan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Tüm bu özelliklere ek olarak bir kullanıcı, Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını, belirli noktalarda diledikleri gibi değiştirebiliyorlar.

Instagram’ın Reels özelliği ile çekilmiş 15 saniyelik videolar, gönderi ya da hikaye olarak paylaşılabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Keşfet menüsü altından Reels videolarına da kolaylıkla erişebilecekler. Bu sayede kullanıcılar, Reels videolarıyla daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı yakalamış olacaklar.

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