Instagram rahat durmuyor! Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun kalleşliği ifşa etti

RECEP YEŞİL

Türkiye'nin haddini bildirdiği Amerikalı sosyal medya platformu Instagram geri adım attı.

Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist Meta’nın şirketlerinden sosyal medya platformu Türkiye'nin şartlarını kabul etmek zorunda kaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu detayları paylaştı.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; Instagram'ın kabul ettiği şartlar şöyle:

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- PKK, PYD ve FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve paylaşımlar kaldırılacaktır.

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları dahilinde suç olan paylaşımların kaldırılması hususunda Instagram, hukuk sistemimize riayet edecektir.

- Türk kullanıcıların hesapları ve hakları güvence altında alınacaktır.

- Hesaplar Instagram tarafından kapatılmadan ya da kısıtlanmadan önce uyarı alacaktır.

- Uyarı yapılmaksızın kapatılan hesaplar yeniden erişime açılacaktır.

- Silinen hesaplar hususunda vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, adil bir süreç işletilecektir.

- Herhangi yasal bir problem yaşandığı takdirde, Instagram, yetkililer ile ivedi şekilde iletişime geçecektir.

Akıllanmadı, provokasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor

Akıllanmayan Siyonist uşağı Instagram provokasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Kalleşliği İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ifşa etti.

Dursun'un İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye için yayınladığı taziye mesajı Instagram tarafından kaldırıldı.

Alçaklığı sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Dursun, "Aynı şeyleri yapmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: