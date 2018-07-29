Instagram kullanıcılarının yeni kabusu: Insta Repeat

Sosyal medya Instagram'daki karelerin tek elden çıkmışcasıa benzer olmasını gözler önüne seren 'Insta Repeat' isimli hesabı konuşuyor

Adı açıklanmayan 27 yaşındaki bir fotoğrafçı tarafından başlatılan kampanya tabiri caizse Instagram'da 'deja vu' etkisi yaşatıyor.

Başka bir deyşile son dönemde hayli popüler olan hesap Instagram'da klişelere başvuranların da korkulu rüyası olmuş durumda.

"Gez. Dolaş. Benzet." sloganı ile yayın hayatına devam eden bu hesap, bu ana kadar 78 farklı gönderide hesapların fotoğraflarını bir araya getirdi.