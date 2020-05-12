Instagram Küçük Destek nedir? Instagram'da Küçük Destek nasıl kullanılır? Soruları küçük çaplı işletmelere sahip olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Koronavirüsle mücadele' kapsamında kapanan işletmelerin ayakta durulması sebebiyle oluşturulan bu platform sayesinde bağış yapılabilecek. İşletmelerin ürünleri milyonlara ulaşabilecek.

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NEDİR?

Instagram’ın ‘‘Küçük Destek” çıkartmasıyla hikayeler bölümüne gelen özellik an itibari ile Türkiye’de kullanıma başlandı. Küçük destek çıkartması hikaye bölümünde takipçilere görünmekte.

Instagram bu özellik sayesinde koronavirüsten etkilenen küçük işletmelere bir nebze de olsa destek sağlamayı düşünüyor.

Instagram COO’su Justin Osofsky konu ile ilgili “Küçük işletmeler yerel toplulukların belkemiği ve restoranlar mahallelerin ruhu. İnsanları bir araya getiriyor ve topluluk oluşturuyorlar. Onların açık kalmalarına ve müşterilerle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ülkemizde ‘Küçük Destek” çıkarmasını kullanarak işletmelere destekler gelmeye başladı. Bir çok Instagram kullanıcısı hikaye bölümünden işletlemeleri arkadaşları ile paylaşmaya devam ediyor.

INSTAGRAM KÜÇÜK DESTEK NASIL KULLANILIR?

Instagram'da hikayaler bölümünde bulunan Küçük Destek çıkartması ile istediğiniz küçük işletmenin Instagram adresini etiketliyerek işletmeyi arkadaşlarınızla paylaşarak destekleyebilirsiniz.