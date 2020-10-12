İnstagram hesap kapatma! Instagram hesabı silme

İnstagram hesabı dondurma nasıl yapılacağı özellikle de sosyal medya İnstagram hesabı olan kullanıcılar tarafından merak edilmekte. Tüm arkadaşlarımın İnstagram hesabı var benim neden yok diyerek bir çala gaza gelip de İnstagram hesabı açanlar bir zaman sonra İnstagram’dan sıkılmaya başlar ve bundan sonra İnstagram hesabı kullanmak istemez. Bunun için hemen İnstagram hesap kapatma nasıl yapılır? Sorusunu sormaya başları.

İnstagram hesabını nasıl dondururum, instagram hesap nasıl dondurulur diyorsanız bu haberimiz tam size göre. Sosyal medya platformu İnstagram hesabını dondurmak için şu yolu denemeniz gerekir.

Mobilden instagram hesabınızı giriş yapın. instagram giriş için tıklayınız.

Sağ alt köşede yer alan profil simgesini tıklayın. Şimdi yapmanız gereken sağ üst köşede bulunan … (üç nokta) tıklayın ve Ayarlar sekmesini seçin. Ayarlar kısmından Yardım yazısını tıklayın. Buradan Yardım Merkezi sekmesine tıklayın.

Burada Hesabınızı Yönetme seçeneğini tıklayın. instagram hesabı yönet dedikten sonra şimdi yapacağınız işlem Hesabınızı Silme seçeneğini tıklamak olmalıdır. Açılan pencerede instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? instagram hesabım nasıl silerim? instagram’da verilerime nasıl erişim veya verilerimi nasıl gözden geçiririm? Seçeneklerinin olduğunu göreceksiniz. Buradan instagram hesabımı geçici olarak nasıl kapatırım? Seçeneceğini tıklayın. Bu seçenecek tıklanıldığında ‘Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir’ uyarısıyla karşılaşacaksınız. instagram geçiş olarak kapatmak için instagram.com’u tıklayınız ve sağ alt köşede bulunan profil simgesini tıklayın ardından profili düzenle deyiniz. Alt kısımda yer alan hesabımı geçici olarak kapat sekmesi tıklanır ve bu işem sonrası instagram hesabınızı geçici olarak dondurabiliyorsunuz.

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İnstagram hesabınıza giriş yapınız. Daha sonra Ayarlar kısmına tıklanır ve oradan yardım merkezi tıklanılır. Burada hesap yönet seçilir. Gelen kısımda hesabınızı silme sekmesi seçilir. Hesabımı nasıl silerim? Yazısını göreceksiniz onu tıklayınız. Ancak İnstagram hesabınızı sildiğinizde profiliniz, fotoğraflarınız, videolarınız, yorumlarınız, beğenileriniz ve takipçileriniz de kalıcı olarak silinecektir. Bütün bunların gerçekleşmemesini istiyorsanız hesabınızı kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Yok eğer hesabı kalıcı olarak kapatmayıp İnstagram hesabınızı silmekte kararlı iseniz hesabımı sil sekmesi tıklanılır. Açılan pencereden hesap ismi ve şifre yazılarak giriş yapılır. Açılan sayfada hesap silme sayfası gelecektir ilgili alanları doldurduktan sonra hesabı sil denilmek suretiyle İnstagram hesabını silinmiş olunacaktır.