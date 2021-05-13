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Gündem

İnstagram geri adım attı

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İsrail'i eleştiren mesajını kaldıran Instagram'a tepki göstermişti. Gelen tepkiler sonrası, Instagram skandal tavrına son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 03:04:00 -
İnstagram geri adım attı

İşgal ettiği topraklarda Filistinlileri katleden İsrail’e tepki gösteren Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın paylaşımı, Instagram tarafından ‘nefret söylemi’ gerekçesiyle skandal bir şekilde kaldırılmıştı.

Duruma tepki gösteren Bayraktar, “Instagram aşağıdaki paylaşımımı ‘nefret söylemi’ diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabetleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!” demişti.

Instagram tepkiler üzerine geri adım attı ve paylaşımı geri yükledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuk Bayraktar, “Instagram nefret söylemi diye haksızca sildiği paylaşımımı, az önce geri yüklemiş. Zulme ve adaletsizliğe hep birlikte karşı çıkarsak geri adım attırabiliriz. Yaşasın Özgür Filistin.” ifadelerini kullandı.

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