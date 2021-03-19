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Teknoloji Instagram düzeldi mi?
Teknoloji

Instagram düzeldi mi?

Instagram'a saat 20:25 sıralarında başlayan erişim sorunu meydana geldi. Instagram kullanıcıları bir süre giriş yapamadı. Instagram'da yaşanan sorunun düzelip düzelmediği merak ediliyor. Peki, Instagram açıldı mı? Instagram sorunu düzeldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:13:00 -
Instagram düzeldi mi?

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram'daki erişim sorunu düzeltildi mi?

Instagram düzeldi mi?

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaşanan sorunla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi ve "Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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