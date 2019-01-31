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Instagram dil değiştirme nasıl yapılır?.

Popüler sosyal medya uygulaması instagram'ın son güncellemesi sonrası bazı instagram hesaplarının dili değişti. Instagram dillerinin değişmesiyle şok olan binlerce kişi, yeniden eski ayarlarına dönmenin yolunu arıyor. Instagram'da dil değiştirmek oldukça kolay. Peki, Instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Instagram'da dil neden değişti?.

31 Ocak 2019 Perşembe 11:20
Instagram dil değiştirme nasıl yapılır?.

Popüler sosyal medya uygulaması instagram'ın son güncellemesi sonrası bazı instagram hesaplarının dili değişti. Instagram dillerinin değişmesiyle şok olan binlerce kişi, yeniden eski ayarlarına dönmenin yolunu arıyor. Instagram'da dil değiştirmek oldukça kolay. Peki, Instagram dil değiştirme nasıl yapılır? Instagram'da dil neden değişti?.

Instagram dil değiştirme nasıl yapılır?

Instagram'da dil değiştirmek için aşağıdaki aşamaları yerine getirmeniz gerekiyor. Instagram profilinize girdiğinizde sağ üst kısımda yer alan 'Ayarlar' (Settings) bölümüne tıklayınız.

İlk aşamayı tamamladıktan sonra karşınıza Account (Hesap) ifadesi çıkacak. Bu bölümden Language (Dil) kısmını tıklayarak dilediğiniz dili seçebilirsiniz.

Instagram'da dil neden değişti?

İnstagram dün gece itibarıyla uygulamaya yeni özellikler ekleyerek güncellemeye gitti. Güncelleme bazı telefonlarda dil seçeneğini sıfırladı. Dil seçeneğinin sıfırlanması ile binlerce kişi mağdur oldu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:20
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