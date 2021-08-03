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Gündem Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
Gündem

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Instagram 'a ne oldu? soruları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir Instagram sosyal paylaşım sitesine erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Instagram 'ın neden açılmadığını merak ediyor. Peki, Instagram sorun ne Instagram neden açılmıyor?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 19:00:00 - 2021-08-03 19:01:39
Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu olan Instagram giriş yapmak isteyen kullanıcıları "Tekrar Dene" hatası ile karşılaştı. Kullanıcılar uygulamaya tekrar ne zaman girebileceklerini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram’da yaşanan aksaklık yüzünden sorunla ilgili Instagram'dan resmi açıklama gelmedi. Hemen belirtelim ki bazen çok sık post ve yoğun paylaşım durumunda Instagram'da "Tekrar Dene" hatası verilebiliyor. Bu durumda ise uygulamanın güncellenmesi ile sorun çözülüyor.

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