Instagram bahane Amerikan uşaklığı şahane!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde hiçbir hukuk kuralı tanımaksızın kalleşce öldürdükleri insana bir taziye mesajını bile yayınlatmayan Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'dan Instagram'a erişim engeliyle ilgili, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı." açıklaması yapıldı.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in X hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram'ın engellenmesinin katalog suçlarla ilgili olmadığını ve bu suçların işin bahanesi olarak kullanıldığını belirtti.

Türkiye'nin milli çıkarlarını ve güvenliğini koruma adına yaptığı hamlelerin, bazı iç ve dış mihraklar tarafından sürekli eleştirildiği ve bu eleştirilerin de esasen Türkiye'nin bağımsız politikalarına zarar vermek amacı taşıdığı aşikâr. Akdeniz'in eleştirilerinin de bu bağlamda değerlendirdiği ortada.

İşte Akdeniz’in açıklaması;

"Böyle bir iletişimin olması da olağan bir durum olmakla birlikte Meta'nın (Facebook & Instagram) Türkiye'de temsilciliği olduğu ve 5651 sayılı Yasa gereği 6 ayda bir şeffaflık raporları yayınladığı ve bu raporları BTK'ya gönderdiği de bilinmektedir. Bu raporlar basının ve kamuoyunun ilgisini pek çekmemekle birlikte Meta tarafından Instagram için en son içerik kaldırma taleplerine ilişkin şeffaflık raporu 31 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. Instagram engellenmeden 48 saat önce diyelim.

"Bildirilen içeriklerin yüzde 94'üne yaptırım uygulanmış"

Instagram'ın bu son raporunda, en çok talebin BTK'dan gönderildiği (1849) ve 2580 içeriğin (FB & Instagram) şikayet edildiği belirtiliyor. 504 içerik Meta ilkelerini ihlal ettiği için tamamen kaldırılmış ve 1941 içerik ise Türkiye'den görünmez kılınmış. O halde 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 arasında bildirilen 2580 içerikten 2445 tanesine yaptırım uygulanmış (yüzde 94). 135 diğer içerik (yüzde 6) ne olmuş belli değil. Raporda yazmıyor, açıklanmamış. BTK bu rapora cevap vermiş veya Bakan'ın bu süreçten haberi var mı belli değil.

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"Türkiye'nin taleplerinin katalog suçlarla' ilgili olmadığını düşünüyorum"

Ortada uyarılmayı gerektiren bir durum var mı? Kanımca yok. 135 diğer ve ne olduğu bilinmeyen içerikten dolayı Meta şirketi uyarılmış olabilir mi veya bu içeriklerden kaç tanesi Facebook'tan ziyade Instagram ile ilgili belli değil. Açıkçası, Türkiye'nin taleplerinin bu bağlamda 'katalog suçlarla' ilgili olmadığını düşünüyorum. Katalog suçlar işin hem bahanesi, hem de hukuki süreçleri ve itirazları, tam da adli tatil sırasında kıskaca almak, yavaşlatmak ve Instagram'ı kıstırmak.

"Sansür bırakın son çare, herhangi bir çare asla olmamalı"

Neden amaç Instagram'ı kıstırmak olsun ki diyebilirsiniz. Benim düşüncem, Hükümetin Meta'ya baskı yaparak ve Instagram'ı da engelleyerek, yasal düzenlemeler dışındaki taleplerini uygulatmak. Bu durum Fahrettin Altun'un açıklamalarından ve sert eleştirilerinden de anlaşılıyor. Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajlarının Instagram tarafından kaldırılmasının eleştirilmesi haklı bir eleştiri olabilir ve Meta politikaları da bu bağlamda eleştiri konusu yapılabilir.

Bazen bu platformların gereğinden fazla içerik kaldırdıkları da bilinmektedir. Fakat bugün Instagram'ın, Facebook, X veya YouTube'un yanlış olduğunu düşündüğümüz her davranışının cezasını Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı mı çekmelidir? Yetkililer her gün 'Türkiye hukuk devleti' deyip duruyor. O zaman yetkililerin ve BTK gibi idari kurumların da yasal çerçeve dışında hareket etmemesi beklenir. Unutulmamalıdır ki mevcut durumda Instagram'dan ziyade Türkiye'deki milyonlarca kullanıcı cezalandırılmaktadır.

Sonuç itibarıyla sadece Instagram değil aynı zamanda Wattpad'a da uygulanan manasız erişim engeli derhal kaldırılmalıdır. Sansür ise bırakın son çare, herhangi bir çare asla olmamalıdır."