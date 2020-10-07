Instagram alışveriş özelliğinin kapsamını genişletiyor

Geçtiğimiz günlerde alışveriş özelliğini yayınlayan dev sosyal medya platformu Instagram, IGTV ve Reels'e de alışveriş araçlarını getirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, ana gönderiler için sunulan alışveriş araçları, kısa bir süre içerisinde IGTV ve Reels için de yayınlanacak.

Böylece hem uzun hem de kısa video içerikleri hazırlayan içerik üreticilerinin gerek kendi markaları, gerekse sponsorlu içerikleri ile gelir elde edebilmesinin önü açılacak.

Henüz test aşamasında olduğu bildirilen özelliğin ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.