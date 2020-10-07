Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, 10. yılına özel yeni özellikler yayınladı. Henüz tüm kullanıcılara ulaşmayan yeni özellikler ile birlikte son 3 yıl içerisinde paylaşılan hikayeler artık takvim veya haritada görüntülenebilecek. Ayrıca platform, kullanıcılara Instagram simgesini diledikleri gibi değiştirebilme imkanı da sunacak.

10. yıla özel yayınlanan bir diğer özellik ise yorum gizleme özelliği oldu. Böylece platform, saldırgan ve rahatsız edici yorumları otomatik olarak gizlemeye başlayacak.

Söz konusu güncellemenin ilerleyen günlerde tüm cihazlarda yayınlanması bekleniyor.