İnşirah ne demek? İnşirah anlamı manası: İnşirah Suresi Arapça okunuşu Türkçe meali

İnşirah ve inşirah bulmanın dışında, yoğun bir sıkıntı yaşayanlara da “Allah inşirah ferahlığı versin” diyerek dua ve dilekte bulunulmaktadır. İslam inancına göre İnşirah ferahlığı, genellikle İnşirah suresi okunduktan sonra sıkıntılı kişi tarafından hissedilmektedir.

İnşirah ne anlama gelir, manası nedir?

1. Gönül ferahlığı, iç açılması.

2. Ferahlık.

İnşirah bulmak: Sıkıntılı kişinin içinin açılması ve ferahlamış hissetmesi.

İnşirah Ferahlığı: Üzüntü ve sıkıntı anlarında İnşirah suresi okunduktan sonra kişinin hissettiği gönül ferahlaması ve manevi yönden rahatlama duygusu.

İnşirah Suresi Arapça okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Türkçe anlamı (meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Senin için bağrını açmadık mı?

2- İndirmedik mi senden o yükünü?

3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

4- Senin şanını yüceltmedik mi?

5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!

8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!