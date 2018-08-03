“insha” Appstore ve Google Play’de

Albaraka Türk’ün Mayıs ayında projesini duyurduğu faizsiz dijital bankacılığın yeni yüzü “insha” Almanya’da kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcılar, şubesiz ve tamamen dijital bankacılık hizmeti olan “insha” uygulamasını Appstore ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebiliyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, insha projesinin Avrupa pazarına giriş stratejilerinin ilk adımı olduğunu söyledi.