‘İnsansız Ordu’ya bir adım daha: İKA göreve hazır

İnsansız hava araçları ile terör örgütleri karşısında ciddi bir üstünlük sağlayan TSK için geliştirilen yeni savunma aracı özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor. Göreve hazır notuyla Havelsan’ın Twitter hesabında paylaşılan aracın özelliklerine yakından bakalım.

Havelsan’ın insansız kara aracı sistemi yüksüz 450, tam donanımlı 650 kg ağırlığında. Otonom sürüş ile görev kabiliyeti bulunan araç, 7.62 mm uzaktan kumandalı silah sistemine sahip. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) silah sensörü ile tehlikeyi tespit edebilen aracın üzerinde robotik kol yer alıyor.

İnsansız kara aracının özellikleri bunlarla sınırlı değil. Şirketin paylaşımına göre, araçla ilgili diğer özellikler yakında açıklanacak.

Seri üretime sayılı günler kala kar, çamur, yağmur ve farklı arazi ortamlarında test edilen aracın başarılı olduğu belirtiliyor.

‘İnsansız ordu’nun parçası

Havelsan, insansız hava, kara ve su altı araçları projeleri ile dikkat çekiyor. Şirket, geliştirdiği algoritmayla tüm bunları birbirleriyle konuşturup, ortak görev yapmalarını sağlamaya hazırlanıyor. Sürü kabiliyetinin gelecek yıl hazır olması hedefleniyor. Bu amaçla özgün bir algoritma üzerinde çalışıldığı açıklanmıştı. Çalışmaları tamamlanan kara aracı, insansız ordu projesinin önemli bir ayağı olarak değerlendiriliyor.