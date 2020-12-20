İnsansız helikopter ezberleri bozacak

CEO Selman Dönmez, örnek bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Dönmez, şöyle konuştu: “Yüksek irtifalarda uzun menzilli uçuş yapabilen bir platform ihtiyacı olduğunu gördük. Bunun hem sivil hem askeri alanda ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını fark ettik. Sürü alanında yürüttüğümüz çalışmalarla platformları çok iyi tanıdık. Orada geliştirdiğimiz yetenekler ve kabiliyetlerle, yetiştirdiğimiz mühendislerle bu projeye başladık.” İnsansız helikopterin uzun süre havada kalabilmesi için yakıt tankını büyüttüklerini anlatan Dönmez, şunları söyledi: “Taşıtın motor performansının arttırılması gerekiyordu. Motorda bazı modifikasyonlar yaptık. Normalde bir insan tarafından kontrol edilen fonksiyonların insansız olarak yerine getirilebilmesi için elektromekanik ekipman modernizasyonu gerçekleştirdik. Çalışmalar sonunda 800-850 kilometre uçuş menziline, 15 bin feetten fazla uçuş irtifasına sahip, 7-8 saat havada kalabilen, 160 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilen bir platform elde ettik.”