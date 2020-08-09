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Aktüel

İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti

Teröristlerin, Türk ordusunu suçlamak için Irak'ın kuzeyindeki ormanlık alanlarda yangın çıkardıkları tespit edildi - Başarılı operasyonlarla ağır darbe indirilen terör örgütü mensuplarının ormanlık bölgeyi ateşe vermesi, insansız hava aracıyla saniye saniye görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:07:15 -
İnsansız hava aracının görüntüleri teröristlerin hain planını deşifre etti

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin ormanlık alanları ateşe vererek suçu Türk ordusunun üzerine attıkları ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, teröristler, Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) suçlamak ve Türkiye'yi kötülemek için çeşitli yollara başvuruyor.

Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek yangınların Türk ordusu tarafından çıkarıldığı izlenimini oluşturmaya çalıştıkları, insansız hava aracının çektiği görüntülerle ortaya konuldu.

Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki teröristin ormanlık alanı ateşe vermesi, yangının ağaçlara sıçraması ve bölgede uzun süre yoğun duman yükselmesi yer alıyor.

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