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Dünya İnsanlık zıvanadan çıktı: Uzaylı gibi görünmek için son olarak elindeki parmakları kestirdi!
Dünya

İnsanlık zıvanadan çıktı: Uzaylı gibi görünmek için son olarak elindeki parmakları kestirdi!

Batıda insanların canı sıkılınca neler yapabildiklerine dair örnekler insanı hayrete düşürüyor. Sağlıklı vücudunu dikkat çekmek ve 'Siyah bir uzaylı' gibi görünmek için bir dizi estetik operasyon geçirerek kendini sakatlayan 33 yaşındaki Fransız Loffredo, son olarak sol elinin iki parmağını kestirdi!

Yeniakit Publisher
2021-11-23 15:59:00 -
İnsanlık zıvanadan çıktı: Uzaylı gibi görünmek için son olarak elindeki parmakları kestirdi!

Sağlıklı vucudunu dikkat çekmek ve 'Siyah bir uzaylı' gibi görünmek için bir dizi estetik operasyon geçirerek kendini sakatlayan 33 yaşındaki Fransız Loffredo, son olarak sol elinin iki parmağını kestirdi! Seküler-insanlık dışı yaşam tarzının öğüttüğü adam, vücudundaki işlemlerin henüz yüzde 34’ünü tamamladığını belirtti. Loffredo adlı bu tuhaf adam, sıradaki hedefinin diğer elindeki iki parmağın da kesilmesi olduğunu söyledi.

Gözleri dahil olmak üzere vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan Loffredo, burnunu ve üst dudağını da aldırmış, dilinin ortasını kestirmişti. Değişimini bir adım daha öteye taşıyan Loffredo, uzaylı pençesine sahip olmak için sol elinin iki parmağını kestirdi. İnsanlığa dair duruşun Seküler Batı Medeniyeti denen olgu içerisinde nasıl öğütülebildiği gözler önüne serilmiş oldu.

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