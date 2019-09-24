İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Balıkesir'de 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisine yapılan kulübeye taşındı. Gündüz'ün yeni odasında bir tahta divanı, battaniyesi ve ocağı bulunuyor. Bigadiç Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca inşa edilen kulübeye tuvalet ve banyo ise yaptırılmadı.

74 yaşındaki Gündüz, neden yıllardır mağarada yaşıyor?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yusuf Sevinç, İskender Gündüz'ün hayatını ve onun için yaptıkları odayı anlattı. Gündüz'ün gençlik yıllarında yurt dışında yaşadığını söyleyen Başkan Sevinç, "Türkiye'ye döndükten sonra evlenmiş ama eşi ile ayrılmışlar. Bildiğimiz kadarı ile iki çocuğu var. 40 yıldan beri Akyar Köyü'nde bir mağarada yaşıyor. Kendisi de o köyden ve hala köyde akrabaları var. Ancak kimse ile görüşmek istemiyor. Nedenini tam olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey hayata küsmüş." ifadelerini kullandı.

'Harcadığımız paraya da pişman olduk'

"Kendisini mağaradan ayırmak için uzun süredir ısrar ediyoruz." diyen Sevinç, şunları söyledi:

İnşa edilen odanın ısı yalıtımı ve benzeri gibi özellikleri olmadığından eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilere cevap vermek ister misiniz?

"Biz o odayı kullanmama ihtimalinden dolayı harcadığımız paraya da pişman olduk. 'Dört duvarı kapalı, içinde ocak olan bir oda istiyorum.' dedi ve o ne istedi ise biz de onu yaptık. Yaptığımız odayı eleştirenlere ise kulak asmıyoruz. Odanın sıvasını yaptık. İçine ocak ve su deposu koyduk. Evin tabanına tahta döşememizi bile istememişti ama biz yine de döşedik.

"Ben banyo yapmam' diyor"

Tuvalet ve banyo ihtiyacını nasıl karşılayacak?

"Kendisinin bu yönde bir isteği olmadı. Diyor ki 'Ben traş olmam ve yıkanmam. Yıkanırsam hasta olurum.' Tuvalet ihtiyacını da doğal ortamlarda karşılamak istiyor. Kendisinin sürekli söylediği bir şey var. 'Ben toprak adamıyım.' diyor. İstemediği için banyo ve tuvalet yaptırma gereği duymadık. Zaten yaptırsak da kullanmayacaktı."

'Üniversite hocaları onu inceleyip tez yazıyorlar'

Peki sağlık sorunları ile kim ilgileniyor?

"Tedavi olmayı da istemiyor. Kendisi istemediği için kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Onu en çok üniversitelerden ziyaret ediyorlar. Öğrenciler ve hocalar üzerinde inceleme yapıyor. Hakkında onlarca tez yazıldı. Arada bir de aile hekimliğinden geliyorlar. Herhalde ciddi bir rahatsızlığı olsa götürürlerdi. Yıllardır mağarada olduğu için sadece yürümekte zorluk çekiyor."