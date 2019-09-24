0553 313 94 23

İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yusuf Sevinç, 40 yıldır mağarada yaşayan adam için yaptıkları odayı eleştirenlere, "O bizden ne istedi ise onu yaptık. Evin sıvası var. İçine tahta divan koyduk ve ocak temin ettik." diyerek cevap verdi. Başkan Sevinç, ellerinden geleni yaptıklarını söylerken şu bilgiyi de paylaştı: "Üniversiteden hocalar onu inceleyerek tez yazıyor."

24 Eylül 2019 Salı 16:02
İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Balıkesir'de 40 yıldır mağarada yaşayan 74 yaşındaki İskender Gündüz, kendisine yapılan kulübeye taşındı. Gündüz'ün yeni odasında bir tahta divanı, battaniyesi ve ocağı bulunuyor. Bigadiç Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca inşa edilen kulübeye tuvalet ve banyo ise yaptırılmadı.

74 yaşındaki Gündüz, neden yıllardır mağarada yaşıyor?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yusuf Sevinç, İskender Gündüz'ün hayatını ve onun için yaptıkları odayı anlattı. Gündüz'ün gençlik yıllarında yurt dışında yaşadığını söyleyen Başkan Sevinç, "Türkiye'ye döndükten sonra evlenmiş ama eşi ile ayrılmışlar. Bildiğimiz kadarı ile iki çocuğu var. 40 yıldan beri Akyar Köyü'nde bir mağarada yaşıyor. Kendisi de o köyden ve hala köyde akrabaları var. Ancak kimse ile görüşmek istemiyor. Nedenini tam olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey hayata küsmüş." ifadelerini kullandı.

'Harcadığımız paraya da pişman olduk'

"Kendisini mağaradan ayırmak için uzun süredir ısrar ediyoruz." diyen Sevinç, şunları söyledi:

İnşa edilen odanın ısı yalıtımı ve benzeri gibi özellikleri olmadığından eleştiriler yapıldı. Bu eleştirilere cevap vermek ister misiniz?

"Biz o odayı kullanmama ihtimalinden dolayı harcadığımız paraya da pişman olduk. 'Dört duvarı kapalı, içinde ocak olan bir oda istiyorum.' dedi ve o ne istedi ise biz de onu yaptık. Yaptığımız odayı eleştirenlere ise kulak asmıyoruz. Odanın sıvasını yaptık. İçine ocak ve su deposu koyduk. Evin tabanına tahta döşememizi bile istememişti ama biz yine de döşedik.

"Ben banyo yapmam' diyor"

Tuvalet ve banyo ihtiyacını nasıl karşılayacak?

"Kendisinin bu yönde bir isteği olmadı. Diyor ki 'Ben traş olmam ve yıkanmam. Yıkanırsam hasta olurum.' Tuvalet ihtiyacını da doğal ortamlarda karşılamak istiyor. Kendisinin sürekli söylediği bir şey var. 'Ben toprak adamıyım.' diyor. İstemediği için banyo ve tuvalet yaptırma gereği duymadık. Zaten yaptırsak da kullanmayacaktı."

'Üniversite hocaları onu inceleyip tez yazıyorlar'

Peki sağlık sorunları ile kim ilgileniyor?

"Tedavi olmayı da istemiyor. Kendisi istemediği için kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Onu en çok üniversitelerden ziyaret ediyorlar. Öğrenciler ve hocalar üzerinde inceleme yapıyor. Hakkında onlarca tez yazıldı. Arada bir de aile hekimliğinden geliyorlar. Herhalde ciddi bir rahatsızlığı olsa götürürlerdi. Yıllardır mağarada olduğu için sadece yürümekte zorluk çekiyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 16:02
  1. Balıkesir
  2. İskender Gündüz
  3. Bigadiç Kaymakamlığı
  4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  5. Yeniakit.com.tr
  6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Yusuf Sevinç
  7. Akyar Köyü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki yaşlı adam metrelerce sürüklendi
    1. Otobüsün altında kalan 85 yaşındaki..
    2. Mehmet Baransu duruşmaya katılmak..
    3. ALES 3 başvuru ücreti ne kadar? ALES..
    4. İnsanlık ona bu kadar yeri layık..
    5. İYİ Parti'de bir istifa haberi daha! 4..
    6. Ahmet Türk ve Leyla Güven'in cezaları..
    7. Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı..
    8. Teröristler beton mikseri getirdi.....
    9. Ispanaklı pankek nasıl yapılır?
    10. Mısır'daki kıvılcımı başlatan Muhammed..
    11. Rusya ‘resmen kayıp’ dedi! Casustan..
    12. AK Parti’ye canlı yayında tehdit gibi..
    13. Randevu al! MHRS hastane randevu al..
    14. Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe de..
    15. Terör devleti İsrail'i saran korku!..
    16. Manisa'da 2 üniversiteli genç uçuş..
    17. Evladını beklerken ölüm haberini aldı
    18. PKK'nın devlet yöneticilerine suikast..
    19. Türkiye'den flaş Su-57 açıklaması!
    20. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
    21. Nefes darlığı hangi bölüm bakar..
    22. Derbi biletleri satışa çıkıyor
    23. Cüneyt Özdemir’den Erdoğan'a destek:..
    24. Bol keseden sallamaya devam ediyor!..
    25. Yerine kayyım atanan HDP'li başkan..
    26. Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
    27. Oktar Babuna mahkemede konuştu: Adnan..
    28. AFAD'dan korkutan İstanbul depremi..
    29. Çin Müslümanları zincire vurdu
    30. İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP..
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken o isim parti kurdu! CHP'ye rakip olacaklar
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta