'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Acı olaya tanık olan Jesús Vargas, nehirde mültecilerin çırpındıklarını görünce devriye gezen sınır muhafızlarının aracını durdurup yardım istediklerini söyledi.

Sadece izlediler

Bunun üzerine iki sınır muhafızının araçlarından inip hiçbir şey yapmadan sadece iki kişinin ölümünü izlediklerini anlattı. Görgü tanığının kayıt altına aldığı o anlarda, mültecilerin muhafızlardan kendilerine can yeleği vermelerini istedikleri duyuluyor. Ancak yetkililerin bu konuda hiçbir şey yapmadığı görülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Olay sonrası Sınır ve Gümrük Koruma Amirliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.