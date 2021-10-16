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Yerel 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay
Yerel

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay

İstanbul Güngören Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Adem Cevahir, bulduğu 500 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 11:58:00 -
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay

İstanbul Güngören Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi Adem Cevahir, dün sabah saatlerinde çalıştığı sırada Merter Ali Rıza Caddesi yolu üzerinde yaklaşık 500 bin TL değerinde euro ve dolar dolu cüzdan buldu.

O esnada ne yapacağını şaşıran Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu.

Ardından polisi aradıklarını belirten Adem Cevahir, “Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık.” dedi.

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik.” diye konuştu.

Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı.” açıklamasını yaptı.

İşçi Cevahir’i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken, “Biz de Güngören Belediye olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun.” şeklinde konuştu.

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