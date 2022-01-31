İnsanlık dramı yaşanıyor! Geceleri ısınmak için kıyafetlerini yakıyorlar!

Baas Rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aileler, yoksulluk ve olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor. Dondurucu soğukların yaşandığı kamplarda, çocuklar bir araya gelerek çevrede buldukları plastik, eski ayakkabı ve odun parçalarını teneke içerisinde yakarak ısınmaya çalışıyor.

“Çadırları yıkılan aileler komşularının yanına sığındı”

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede yakacak alamayan iç savaş mağduru halk, geceleri çadırlarının ısınması için de kıyafetlerini yakıyor. Hama’nın batı kırsalındaki evinden 8 yıl önce göç etmek zorunda kalan Adnan el Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle kamptaki 50'den fazla ailenin çadırının yıkıldığını söyledi. Çocukları son anda yıkılan çadırların altından kurtardıklarını Ahmed, " Çadırları yıkılan aileler komşularının yanına sığındı, çadırlarda nüfus arttı. Isınmak için üzerimizdeki elbiseleri yakıyoruz." dedi.

Ahmed, kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı, kampta mahsur kalan hasta çocukları hastaneye götüremediklerini belirtti. Tek isteğinin kaçmak zorunda kaldığı evine geri dönerek çocuklarıyla sıcak yuvasında yaşamak olduğunu vurgulayan Ahmed, yardım çağrısında bulundu.

“Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz”

Hama'nın batı kırsalından göç eden Halid el Şeyh de çadırlarının başlarına yıkıldığını, çocukları son anda kurtardıklarını söyledi. Şeyh, "Geceleri soğuktan uyuyamıyoruz. Yakacak ve yiyeceğimiz yok. Tüm yardımseverlere, çadırda yaşayan yoksullar için yardım talebinde bulunuyorum." diye konuştu.