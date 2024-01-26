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Dünya İnsanlık dramı! Gazze'de hastane elektriksiz kaldı, yaralılar telefon ışığıyla tedavi edildi
Dünya

İnsanlık dramı! Gazze'de hastane elektriksiz kaldı, yaralılar telefon ışığıyla tedavi edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-26 00:44:00 - 2024-01-26 01:43:39

Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, işgalci İsrail'in kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, işgalci İsrail'in kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail güçleri güneydeki Han Yunus kentini kuşattı. Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah’ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

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