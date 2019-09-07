0553 313 94 23

İnsanlık dışı işkenceye dünya sessiz! Minicik çocukları ağır işkencelerle katlediyorlar

Siyonist terör devleti İsrail tarafından silahlandırılan ve desteklenen Budist yönetimi, Burma’da masum Müslüman çocukları akıl almaz işkencelerle katlediyor. Sosyal medyada bütün dünyada paylaşılan bir videoda, Budist vahşilerin minicik çocuklara yaptığı işkence görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlatıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:31

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr 

Budist yönetiminin işkencesi altında her gün onlarcasının vahşice katledildiği Burmalı Müslümanlara, Türkiye’den başka yardım eli uzatan ülke yok. Budist vahşiler, küçücük çocuklara insanlık dışı işkenceler yaparken, Siyonist İsrail yönetimi de Budistlere silah yardımında bulunuyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, Budist bir vahşinin minicik Müslüman çocuklarına işkence yaptığı görülüyor.

El-Mecelletü’l-Hamidiyye dergisinin yayın danışmanıİhsan Şenocak twitter paylaşımında işkencelere sessiz kalmayarak, ‘İslam Dünyası'nı siyaseten istila eden Siyonizmin kölelerinin efendisi İsrail'in beslediği Burma'nın, Müslüman ailelerin çocuklarına yaptığı işkence... Dünya bu vahşete kör, sağır ve dilsiz... Zulmün hesabını sormanın tek bir yolu var o da yeniden Büyük İslam Birliğinin kurulması’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:31
  1. Burmalı
  2. Burma
  3. Müslüman
  4. işkence
  5. vahşet
  6. Siyonist İsrail
  7. Türkiye
  8. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • sukrusukru22 dk önce
    Şerefsiz itrail köpeği daeş,mi,deaş,mı,işidmi herne kahpeysen burada müslümanları katledeceğine Myanmar'a gitsenize şerefsiz köpekler.Ama sizin kuruluş amacınız zaten müslümanları katletmek üzerine.Amerikan silahlarıyla müslüman öldürürsünüz ancak.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat27 dk önce
    Zulmü bitirmenin yolu kim olursa insanları kuranın sınıfladırdığı gibi sınıflandırmak Allahın emri olduğu üzere Allahın hükümleriyle adaleti sağlamaktır Adaletin içinde müşriğin kafirin tümünün HAKkı vardır. Lakin Kafirin hakkını vermek için öcelikle Allahın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerdir Hükmünden kurtulmak gerekir Temize çıkmak. Hindistana donanma ihalesine çıkan tc olmuştur Hindistan tc bizim doğal partnerimiz demiştir. Güneyde hint düğünlerine yönelik turizme ağırlık verileceği bildirilmiştir Hint filimlerini yayınlayan kanallar neyse Zaten bu ülkenin ne kadarı Allahın hükümlerini istiyor Allahın hükümlerini istemeyen o hükümlere teslim olmuş anlamındaki müslüman değildir Allahın hükümlerini getirme gayretindebir mücadelede engelleme girişiminde bulunun her unsur ise bunlar kadar zalimdir
  • Osman Türk Osman Türk 39 dk önce
    Burma yönetimini siyonistlerden daha çok Suudi Arabistan’ın maddi ve manevi desteklediği tespit edilmişti bazı araştırmalara göre.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma camisi bugün açılıyor!
  1. "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı..
  2. "Crans-Montana'da yaşananlardan sonra..
  3. Evinin odasında Hint keneviri..
  4. Bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
  5. Şehit Kansuva'nın babaevinde yas
  6. Taliban 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
  7. YDS 2019 sınav giriş belgesi nasıl..
  8. MŞÜ ile CERN arasında iş birliği..
  9. Boşanma kavgasında kendi silahıyla..
  10. "Hep beraber huzur içinde yaşamak..
  11. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
  12. Jandarmadan definecilere operasyon: 7..
  13. Vali Gül passolig kartını güncelledi
  14. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de düğünde..
  15. Diş taşları nasıl temizlenir evde?
  16. Engelli işçi alımı 2019 engelli alımı..
  17. Valilik açıkladı: Sokağa çıkma yasağı..
  18. Haluk Levent'e tweet sildiren paylaşım!
  19. Mardin'de terör örgütüne yönelik..
  20. FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik..
Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...

Günün Karikatürü

7 Eylül 2019
Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim