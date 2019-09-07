İnsanlık dışı işkenceye dünya sessiz! Minicik çocukları ağır işkencelerle katlediyorlar

Yasemin Karahan yeniakit.com.tr

Budist yönetiminin işkencesi altında her gün onlarcasının vahşice katledildiği Burmalı Müslümanlara, Türkiye’den başka yardım eli uzatan ülke yok. Budist vahşiler, küçücük çocuklara insanlık dışı işkenceler yaparken, Siyonist İsrail yönetimi de Budistlere silah yardımında bulunuyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda, Budist bir vahşinin minicik Müslüman çocuklarına işkence yaptığı görülüyor.

El-Mecelletü’l-Hamidiyye dergisinin yayın danışmanıİhsan Şenocak twitter paylaşımında işkencelere sessiz kalmayarak, ‘İslam Dünyası'nı siyaseten istila eden Siyonizmin kölelerinin efendisi İsrail'in beslediği Burma'nın, Müslüman ailelerin çocuklarına yaptığı işkence... Dünya bu vahşete kör, sağır ve dilsiz... Zulmün hesabını sormanın tek bir yolu var o da yeniden Büyük İslam Birliğinin kurulması’ diyerek tepkisini dile getirdi.