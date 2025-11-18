İnsanlığın Kaybolduğu Kara Levha: “Saraybosna’da insan safarisi”

*_Avrupa’dan gelen keskin nişancı caniler Boşnak çocukları öldürmek için Sırp canilere binlerce Euro ödedi*

“Saraybosna Safarisi”: Bosna Hersek’in başkentinin kuşatılması sırasında en az 200 İtalyan, sivilleri vurmak için para ödedi. Bosna-Hersek’e yönelik saldırı ve modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması sırasında, yabancılar büyük meblağlar karşılığında sivillere ateş açtı - bazı tahminlere göre 80.000 ila 100.000 avro (İtalyan medyasına göre bugün bu miktara denk geliyor). Bunlar arasında, en azından henüz, zalimce eylemlerinden dolayı hiçbir zaman cezai olarak hesap vermeyen İtalyan vatandaşları da vardı.

• Milano savcılığı, gazeteci ve yazar Ezio Gavazzeni’nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Dava, savcı Alessandro Gobbis tarafından yürütülüyor. 1992-1996 yılları arasında Saraybosna kuşatması sırasında silahsız sivillere ateş açan en az 200 İtalyan keskin nişancının ardında, içeriden bir askeri yetkilinin ifadesi ve tüyler ürpertici bir “ölüm fiyat listesi” yatıyor. Askeri üniformalar giymiş adamlar, Triveneto, Piedmont ve Lombardiya bölgelerinden gelerek 72 saat içinde minibüslerle Bosna-Hersek’e ulaştı. Hırvatistan ve Bosna-Hersek’teki kontrol noktalarından “insani yardım misyonu” bahanesiyle engelsiz bir şekilde geçtiler ve bir “Saraybosna safarisi” için cömert rüşvetler verdiler.

• Il Giornale gazetesinin 18 Temmuz’da bildirdiği gibi, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalya da dahil olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından Saraybosna’yı çevreleyen tepelere, bu nakilleri organize eden ve iddiaya göre bu cinayetlerin fiyatını belirleyen bir tür turizm acentesi tarafından taşınan “hafta sonu keskin nişancıları” hakkında soruşturma başlattı. Çocukların öldürülmesine en çok para ödendi; 100 milyon eski BH parası kadar (bu rakam bugün 180.000 KM’den fazla eder), ardından erkekler (tercihen üniformalı ve silahlı), kadınlar ve son olarak da yaşlılar ücretsiz olarak öldürüldü... Bilindiği gibi, Saraybosna kuşatması 11.541 sivilin (1.601’i çocuk) hayatına mal oldu ve savaş, II. Dünya Savaşı’ndaki Stalingrad kuşatmasına benzetildi. Saraybosna’nın o dönemde Sırp kuşatması altında olan Grbavica semti yakınlarındaki tepelere çok sayıda keskin nişancı konuşlandırılmıştı.

• Keskin nişancılar arasında İtalyanların da bulunduğu, 1995 yılında Corriere della Sera gazetesinde yer aldı, ancak yeterli kanıt yoktu. Birkaç yıl önce, aynı tez, Infinito Edizioni’nin kurucu ortağı ve 2014 tarihli “Saraybosna Piçleri” romanının yazarı gazeteci Luca Leone tarafından tekrar gündeme getirildi.

• Yazar Ezio Gavazzeni’nin, eski savcı Guido Salvini’nin yardımıyla imzaladığı ve son aylarda terörle mücadele konusunda uzmanlaşmış yargıç Alessandro Gobbis’e sunduğu davaya göre, Bosna-Hersek’ten bir kaynak önemli bir ayrıntıyı aktardı.

• Örneğin, 1993’ün sonlarında Bosna istihbarat servisi, SISMI’nin (askeri istihbarat, şimdiki adıyla AISE) yerel karargahını, şehrin çevresindeki tepelerde sivillere ateş açmak üzere eşlik edilen en az beş İtalyan’ın varlığı konusunda uyarmıştı. Ancak bu olaya en az iki yüz İtalyan katılmıştı. Il Giornale’nin sonunda elde ettiği ve bizim de bir parçası olduğumuz davada, “Gizli servislerimizin olay yerindeki varlığı, UNPROFOR adlı Birleşmiş Milletler misyonunun varlığıyla haklı çıkarılmıştı” ifadesi yer alıyor.

• İtalyan medyası ayrıca, Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetleri Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nden emekli tuğgeneral ve Radiosarajevo.ba portalında köşe yazarı olan Edin Subasic’in “Saraybosna Safarisi”ni nasıl keşfettiğini yazdığından da bahsediyor.

• Yabancı hedefler genellikle hemen öldürülmez, ancak ağır yaralanırlar; böylece yardım ulaşabilsin ve yardım edenler de vurulabilsin.

• Tanıklıkta, Torino, Milano ve Trieste’den üç İtalyan’dan bahsediliyor. Bunlardan birinin Milano’da özel bir estetik cerrahi kliniğinin sahibi olduğu iddia ediliyor.

• Saraybosna’ya getirilen acımasız Avrupalılar, Sloven yazar Miran Županić’in 2022 sonunda Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali kapsamında sunduğu ve şu anda yalnızca Al Jazeera’da ücretli olarak yayınlanabilen Saraybosna Safarisi adlı belgeselinde de ele alınıyor.

• Belgeselde ismi gizli kalmak isteyen kilit tanıklardan biri, savaş “oynamak” için para ödemeye istekli yabancı “insan avcılarının” (Amerikalılar, Kanadalılar, Ruslar ve ayrıca İtalyanlar) varlığından haberdar olduğunu söylüyor.

• Bu tanıklık, keskin nişancıların “İtalya üzerinden Belgrad’a, ardından da Saraybosna’dan birkaç kilometre uzaklıktaki Sırp ordu subaylarının konuşlandığı Pale’ye” ulaştığını söyleyen Edin Subasic’in anlatımıyla örtüşüyor. Yakalanan bir Sırp gönüllünün ifadesine dayanan tanıklığa göre, keskin nişancılar/avcılar “Trieste’den yola çıktılar ve oradan Sırbistan’a, ardından da Saraybosna’ya ulaştılar”.

• Yolculuklar, “Trieste’den uçakla, ardından helikopter ve araçla Sırbistan’dan savaş bölgesi üzerinden Saraybosna’ya”, “Trieste’de bir şubesi bulunan eski Sırp charter ve turistik havayolu şirketi Aviogenex’in altyapısı üzerinden gerçekleştirildi. Bu örgütün üyelerinden birinin, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından hüküm giymiş Jovica Stanišić olduğuna inanılıyor.”

• Keskin nişancının profili oldukça net: varlıklı kişiler, klasik yasal safarilere tutkulu avcılar, adrenalin ve “insan” ganimet avcıları, psikopatoloji veya sadizm geçmişi olan silah meraklıları, savaş alanında yetim kalmış eski askerler.

• Görgü tanıkları hala hayatta, ancak Savcılığın yeniden yapılandırmasına göre, Sırp istihbarat servislerinin tüm operasyonu gizli tutmaları yönünde baskı altındalar.

• Savcılar, Bosna-Hersek’ten ilk tanıkları çağırmaya hazır. Benjamina Karić, 2022’de Saraybosna’da bir soruşturma talep etmişti, ancak her şey burada bitti. Şimdi Milan devreye giriyor.

*Saraybosna İnsan Safarisi – Kuşatma Altında Bir Şehrin Sessiz Çığlığı*

• 1992-1995 yılları arasında tam *1.425 gün boyunca*, Saraybosna kuşatma altındaydı. Avrupa’nın göbeğinde, 20. yüzyılın en uzun kuşatması yaşandı. Ancak bu kuşatma, sadece bombalarla, açlıkla, yoklukla değil; *bir başka korkunç yöntemle* hafızalara kazındı: “İnsan Safarisi”yle.

İnsan Avı: Dağlardan Gelen Ölüm

Sırp keskin nişancılar, çevredeki tepelerden şehri hedef aldı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar…

Kimse hedef olmaktan muaf değildi.

Markete giden bir çocuk, su taşımaya çıkan bir anne, ekmek sırasındaki bir dede...

Hepsi, dürbünlü tüfeklerin namlusundaydı. Ve kimi zaman, bu cinayetler sadece bir “zevk”, bir “av”, bir “spor” olarak yapıldı.

Bu yüzden bu zulme “insan safarisi” adı verildi.

Oyun Gibi Görünen Vahşet

Keskin nişancılar arasında kim daha uzağa, kim daha hareketli hedefe isabet ettirir diye yarışanlar oldu.

İnsan hayatı, bir eğlenceye dönüştürüldü.

Saraybosna’da bir caddeye halk “Keskin Nişancı Sokağı (Sniper Alley)” adını verdi. Çünkü oradan geçmek, ölümle bir zar oyunu oynamaktı.

Avrupa Sessizdi

Bir şehir vurulurken, dünya izliyordu.

Avrupa’nın tam ortasında bir halk, su içemeden, sığınaksız, elektriksiz, aç ve keskin nişancıların hedefi altında direniyordu.

Ama Saraybosna Direndi

Silahsızdı, yorgundu ama onurluydu.

Saraybosna teslim olmadı.

Çünkü her keskin nişancı kurşununa karşı, bir annenin duası, bir çocuğun gülümsemesi, bir gencin türküsü vardı.

Hayat, ölümle inatlaşmayı öğrendi.

*Unutmamak gerekir:*

İnsan safarisi, sadece kurşunların değil, insanlığın düştüğü en karanlık uçurumdur.

Saraybosna, bu uçurumdan baktı…

Ama düşmedi.

*Ayağa kalktı. Ve insanlığa dair umudu yeniden yaktı.*

Bir daha asla.

Ne Saraybosna’da, ne Filistin’de, ne Doğu Türkistan’da, ne de başka bir yerde…

*İnsan, başka bir insanın avı olmasın.*

Bizi ayağa kaldıracak yegane şey tekrar insan olmaktır, sadece insan olmak…

Yeniakit Gazetesinin 18 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.