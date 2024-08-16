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Dünya İnsanlığı yerin dibine batıran görüntüler: Gazzeli dede, torunun naaşını 3 kiloluk pirinç paketine koydu
Dünya

İnsanlığı yerin dibine batıran görüntüler: Gazzeli dede, torunun naaşını 3 kiloluk pirinç paketine koydu

Yeniakit Publisher
2024-08-16 12:04:00 - 2024-08-16 12:04:47
İnsanlığı yerin dibine batıran görüntüler: Gazzeli dede, torunun naaşını 3 kiloluk pirinç paketine koydu

Gazzeli dede, torunun parçalanmış naaşını 3 kiloluk pirinç paketine koydu.

Gazzeli dede, torunun parçalanmış naaşını 3 kiloluk pirinç paketine koydu.
Reyyan İbrahim Gazi Kuveydar, İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun bedeni bombardımanda paramparça oldu ve geriye sadece kalıntıları kaldı. Bu kalıntılar, dedesi tarafından bir pirinç torbasına yerleştirildi.

Gazzeli dede, "Pirinç torbası içinde 10 yaşında bir çocuk var. 10 yaşında. Adı Reyyan İbrahim Gazi Kuveydar. Çocuk 20 kilo ağırlığındaydı ama kalıntılarından yaklaşık 3 kilo toplayabildik. Reyyan'dan geriye kalan tek şey bu. Allah ona merhamet etsin..." ifadelerini kullandı

Bu trajik olay, Gazze'deki çatışmaların masum siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha acı bir şekilde ortaya koydu.

Daily Ummah
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