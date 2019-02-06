0553 313 94 23

İnsanların hayatlarıyla böyle oynadılar! İşte o asılsız telefonlar

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi'ne gelen asılsız telefonlar hem çalışanları hem de vatandaşları isyan ettirdi. Dr. Figen Gürbeden, acil komuta merkezine günlük 4 bin 800 civarında çağrı geldiğini ve bu çağrıların yarısının asılsız olduğunu söyledi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
İnsanların hayatlarıyla böyle oynadılar! İşte o asılsız telefonlar

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, acil komuta merkezine günlük 4 bin 800 civarında çağrı geldiğini, bunların yarısının gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Biz 36 istasyon ve 627 personelle sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında 120 bin 560 civarında olan vaka sayımız 2018 yılında 136 bin civarına yükseldi. Vaka sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış var. Ancak çağrı sayımızda yüzde 3'lük bir azalma oldu. Bunun da 'Yaşama Yol Ver', 'Minik 112' kampanyasının ve farkındalık çalışmalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için verileri değerlendirdiğimiz de pozitif bir gelişme oldu ifadelerini kullandı.

"Akşama ne yemek pişirelim diye soranlar oluyor"

Asılsız ihbarlara değinen Gürbeden, "Maalesef telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, muhabbet etmek için çağrı alıyoruz. Ayrıca 'Akşama ne yemek pişirelim' şeklinde soru soranlar oluyor. Bunun dışında çocukların aramaları oluyor. Bu tür gereksiz aramalar var. Neredeyse günlük 4 bin 800 civarında çağrı alıyoruz. Bunun yarısı halen gereksiz aramalardan oluşuyor" diye konuştu.

"Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz"

112 komuta merkezinin hastaların koordinasyonunu sağladığını kaydeden Gürbeden, "Biz 112 olarak sahadan acil vakaların alınıp, nakli dışında iller arasında ve il içinde hastalarımıza yer arıyoruz. Bu hastalarımızın koordinasyonunun sağlanması çok önemli bir konu. Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz. Bu da yılda 37 bin hastaya yer aradığımız anlamına geliyor. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için koordinasyon sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gereksiz aramalar yapılıyor

112 çağrılarında ihbarda bulunanın adresi tam olarak bilmesinin vakaya ulaşmalarında kolaylık sağlayacağını belirten Gürbeden, "112 ambulansı çağıranların Bizim vatandaşlarımıza hızlı ulaşabilmemiz için öncelikle adreslerini ve apartman dış kapı numaralarını doğru bir şekilde öğrenmelerin i rica ediyoruz. Çünkü dış kapı numarasında apartman numarası girdiğimizde onlara ulaşmamız çok kolay oluyor. Buna özellikle dikkat etsinler. Bunun dışında evde yalnız kaldıklarında fenalaştıklarında kapıyı açık bıraksınlar. Kapı kapalı olduğu için itfaiye çağırdığımız vakalarımız oldu. Gereksiz yere 112'nin aranmaması bizim vakalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

EN GARİP ÇAĞRILAR

İşte 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ilginç çağrılardan bazıları:

"Siz de ambulans var mı? Var. Bende de var, haydi kapıştıralım."

"Balkon demiri kırık, çocuğum düşerse siz sorumlusunuz."

"İki lahmacun yollar mısınız?"

"Abla saat kaç?"

"Telefonumun çalışıp, çalışmadığını test ediyorum, sesim geliyor mu?"

"Abla sevgilimden ayrıldım bana bir taktik versene?"

"Pin kodumu unuttum, puk numarasını versene."

"Canım sıkıldı ne yapayım?"

"Sırtım kaşınıyor ne yapayım?"

"Kontörüm yok, size sevgilimin numarasını versem, onu arayıp beni aramasını söyler misiniz?"

112 nedir?

Bölgenizdeki herhangi bir kişi ya da siz ciddi bir kaza geçirmişseniz, aniden hastalanmışsanız, yangın varsa ya da ambulans, polis veya itfaiye çağırmanız gereken bir durum ile karşı karşıyasanız 112'yi aramanız gerekmektedir.

112'yi aradığınızda, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ulaşırsınız.

Çağrı Karşılayacaklar Telefona Cevap Verecek ve Size Aşağıdaki Soruları Yöneltecektir:

Ne oldu ?

Nerede oldu ?

Sâkin olmaya çalışın ve ne olduğunu açıklayın. Kim yardım istiyor ve neden yardım istiyor? Yangın veya fiziksel saldırı nedeniyle herhangi biri tehlike mi var? Kaza olması halinde: herhangi biri yaralandı mı? Kaç kişi ve nasıl şekilde?

Yardımın nereye gönderilmesi gerektiğini açık bir şekilde belirtin. Ad, adres, telefon numarası gerekirse adres tarifi.

Acil durum hizmetlerinden en iyi ve en hızlı bir şekilde faydalanılması için çağrı karşılayacı bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

Yardım yolda iken dahi çağrı karşılayacı daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Dolayısıyla telefonda ya da bulunduğunuz yerde kalmanız gerekmektedir.

112, herkesin arayabileceği bir acil yardım numarasıdır. Toplumun acil yardım hizmetlerini koordine edebilmek için SOS Alarmı her gün 24 saat açıktır. Ancak sadece acil bir yardım almanız gereken durumda 112 numarasını arayınız; aksi halde kaza yapan ya da tehlike altında olan ve gerçekten yardım alması gereken bir kişiyi engelleme riski bulunmaktadır.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:11
  1. Kayseri
  2. 112 acil çağrı merkezi
  3. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evine 15 metre mesafede ölü bulundu
    1. Evine 15 metre mesafede ölü bulundu
    2. Kartal'da bina çökmesi
    3. Çaykur Rizespor'da hedef üç puan
    4. İnsanların hayatlarıyla böyle..
    5. Burdur'daki kusma ve ishal vakaları
    6. Suriye sınırında 65 kg plastik..
    7. Vali Yerlikaya korkunç gerçeği..
    8. Ailesini yakınının evine gönderip,..
    9. Uyuşturucu sanığına hapis cezası
    10. AK Partili kaynak İstanbul anketini..
    11. Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 6..
    12. ABD'den İsrail'e kıyak: Hamas'ın..
    13. 1700 yıllık kitabı 500 bin Euro'ya..
    14. AFAD Başkanı Güllüoğlu: "Olay..
    15. İstanbul Valisi Yerlikaya: "Kartal..
    16. Başıboş köpekler besi çiftliğinde 3..
    17. Afganistan'da radyo istasyonuna..
    18. Vali Yerlikaya: "(Kartal'da çöken..
    19. Özel Çocuklara Özel Materyaller..
    20. Samsun'da inşaatın 5. katından düşen..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi