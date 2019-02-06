İnsanların hayatlarıyla böyle oynadılar! İşte o asılsız telefonlar

Kayseri 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, acil komuta merkezine günlük 4 bin 800 civarında çağrı geldiğini, bunların yarısının gereksiz aramalardan oluştuğunu söyledi.

112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Biz 36 istasyon ve 627 personelle sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında 120 bin 560 civarında olan vaka sayımız 2018 yılında 136 bin civarına yükseldi. Vaka sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış var. Ancak çağrı sayımızda yüzde 3'lük bir azalma oldu. Bunun da 'Yaşama Yol Ver', 'Minik 112' kampanyasının ve farkındalık çalışmalarının etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim için verileri değerlendirdiğimiz de pozitif bir gelişme oldu ifadelerini kullandı.

"Akşama ne yemek pişirelim diye soranlar oluyor"

Asılsız ihbarlara değinen Gürbeden, "Maalesef telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, muhabbet etmek için çağrı alıyoruz. Ayrıca 'Akşama ne yemek pişirelim' şeklinde soru soranlar oluyor. Bunun dışında çocukların aramaları oluyor. Bu tür gereksiz aramalar var. Neredeyse günlük 4 bin 800 civarında çağrı alıyoruz. Bunun yarısı halen gereksiz aramalardan oluşuyor" diye konuştu.

"Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz"

112 komuta merkezinin hastaların koordinasyonunu sağladığını kaydeden Gürbeden, "Biz 112 olarak sahadan acil vakaların alınıp, nakli dışında iller arasında ve il içinde hastalarımıza yer arıyoruz. Bu hastalarımızın koordinasyonunun sağlanması çok önemli bir konu. Günde yaklaşık 100 hasta için yer araması yapıyoruz. Bu da yılda 37 bin hastaya yer aradığımız anlamına geliyor. Özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar için koordinasyon sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gereksiz aramalar yapılıyor

112 çağrılarında ihbarda bulunanın adresi tam olarak bilmesinin vakaya ulaşmalarında kolaylık sağlayacağını belirten Gürbeden, "112 ambulansı çağıranların Bizim vatandaşlarımıza hızlı ulaşabilmemiz için öncelikle adreslerini ve apartman dış kapı numaralarını doğru bir şekilde öğrenmelerin i rica ediyoruz. Çünkü dış kapı numarasında apartman numarası girdiğimizde onlara ulaşmamız çok kolay oluyor. Buna özellikle dikkat etsinler. Bunun dışında evde yalnız kaldıklarında fenalaştıklarında kapıyı açık bıraksınlar. Kapı kapalı olduğu için itfaiye çağırdığımız vakalarımız oldu. Gereksiz yere 112'nin aranmaması bizim vakalara daha hızlı ulaşmamızı sağlayacaktır" dedi.

EN GARİP ÇAĞRILAR

İşte 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen ilginç çağrılardan bazıları:

"Siz de ambulans var mı? Var. Bende de var, haydi kapıştıralım."

"Balkon demiri kırık, çocuğum düşerse siz sorumlusunuz."

"İki lahmacun yollar mısınız?"

"Abla saat kaç?"

"Telefonumun çalışıp, çalışmadığını test ediyorum, sesim geliyor mu?"

"Abla sevgilimden ayrıldım bana bir taktik versene?"

"Pin kodumu unuttum, puk numarasını versene."

"Canım sıkıldı ne yapayım?"

"Sırtım kaşınıyor ne yapayım?"

"Kontörüm yok, size sevgilimin numarasını versem, onu arayıp beni aramasını söyler misiniz?"

112 nedir?

Bölgenizdeki herhangi bir kişi ya da siz ciddi bir kaza geçirmişseniz, aniden hastalanmışsanız, yangın varsa ya da ambulans, polis veya itfaiye çağırmanız gereken bir durum ile karşı karşıyasanız 112'yi aramanız gerekmektedir.

112'yi aradığınızda, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ulaşırsınız.

Çağrı Karşılayacaklar Telefona Cevap Verecek ve Size Aşağıdaki Soruları Yöneltecektir:

Ne oldu ?

Nerede oldu ?

Sâkin olmaya çalışın ve ne olduğunu açıklayın. Kim yardım istiyor ve neden yardım istiyor? Yangın veya fiziksel saldırı nedeniyle herhangi biri tehlike mi var? Kaza olması halinde: herhangi biri yaralandı mı? Kaç kişi ve nasıl şekilde?

Yardımın nereye gönderilmesi gerektiğini açık bir şekilde belirtin. Ad, adres, telefon numarası gerekirse adres tarifi.

Acil durum hizmetlerinden en iyi ve en hızlı bir şekilde faydalanılması için çağrı karşılayacı bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.

Yardım yolda iken dahi çağrı karşılayacı daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Dolayısıyla telefonda ya da bulunduğunuz yerde kalmanız gerekmektedir.

112, herkesin arayabileceği bir acil yardım numarasıdır. Toplumun acil yardım hizmetlerini koordine edebilmek için SOS Alarmı her gün 24 saat açıktır. Ancak sadece acil bir yardım almanız gereken durumda 112 numarasını arayınız; aksi halde kaza yapan ya da tehlike altında olan ve gerçekten yardım alması gereken bir kişiyi engelleme riski bulunmaktadır.