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Gündem İnsanları kıskandıran veda!
Gündem

İnsanları kıskandıran veda!

Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, 26 Haziran Pazar günü LGBT'li sapkınların yürüyüşüne engel olmak için Taksim'e gitmekten vazgeçtiklerini açıkladı. Özveren, toplumu sapkınların provokasyonuna karşı itidalli davranmaya davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 21:34:00 - 2022-06-25 21:36:35

 Yeniakit.com.tr 

93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmud Efendi Hazretleri yüzbinlerce Müslümanın katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Fatih Uğurlu, Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesine gösterilen yoğun teveccühü değerlendirdi.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin ömrünü İslam'a adadığına dikkat çeken Uğurlu, "Bu teveccühün arkasında İslam'a vakfedilen bir ömür yatıyor." dedi.

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Yorumlar

Mesud

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.

oflu baba

HAYATTAKI EN BUYUK ARZUM CENAZEME BU KALABALIGIN ONDA BIR GELSIN BU DUNYADA CENNETI YASAR. EN MUTLU OLU OLURUM BEN.
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