İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor

Genellikle Ege bölgesinde yetişen çıntar (melki) mantarı türünün insan sağlığına birçok faydası bulunur. Günümüzde her besinin kendine has özellikleri bulunur. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bu besinleri doğru şekilde tüketmek gerekir.

Melki mantarının faydaları nelerdir?

Yüksek miktarda amino asit içerir. Aminoasitler, vücudun protein dengesi için büyük önem taşır ve protein açısından önemli bir besin kaynağıdır. -Kanlıca mantarı, vücudumuz için yararlı olan kalsiyum, fosfor, demir, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir. -B1, B2 ve C vitaminleri içerir.

Demir Açısından Oldukça Zengindir:Çıntar mantarı; demir eksikliği ve kansızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Kansızlığı olanların düzenli kullanmasıyla kansızlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Bol Miktarda Folik Asit Bulundurur:İçerisinde folik asit bulundurduğu için, çıntar mantarı; kalp hastalıkları tedavisinde ve kalp hastalıklarının oluşmaması için oldukça faydalıdır.

Bağışıklık Sistemi İçin: Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda kullanılması, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Damar Hastalıklarının Tedavisinde: İçinde bol folik asit bulunduğundan kalp ve damar hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunan ender besinlerden birisidir.

Çıntar mantarı; yağ içermediğinden ve protein bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğundan diyet yapanlar ve kolesterol sahibi olan insanlar için oldukça faydalıdır.

Özellikle çocuklar ve gençler bu mantarı düzenli tüketirlerse öğrenme seviyeleri artar.

Çok düşük kalorili olduğu için kilo sorunu olanlar rahatlıkla tüketebilir.

Vejetaryenlerin imdadına koşan bu aminoasit deposu besin; ağrılara da iyi gelir.

Mide rahatsızlıkları ve romatizmal ağrılara iyi gelir.

Yaşlanmayı geciktirir anti-ageing etkisi yapar.

Kanserin iyileşme sürecine yardımcı olur.

Cilt hastalıkları için mantarın suyu çok faydalıdır. Özellikle sivilcelere iyi gelir. Günümüzün stresli yaşamına yardımcı olarak zihinsel yorgunluğa iyi gelir.

Demir açısından oldukça zengin olan çam mantarı kansızlığa iyi gelir.

Melki mantarı nerede bulunur?

Kanlıca mantarı genel olarak serin ve nemli iklimlerde yetişir. Çam ve meşe ormanlarında da kanlıca mantarı yetişir. Kanlıca mantarlarının en uygun toplama mevsimi Eylül ve Ekim ayları oluyor. Lezzetli ve protein değeri yüksek olan kanlıca mantarı Batı Karadeniz ve batı Ege kısımlarında fazlaca yetiştirilir.

İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor

Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen, vatandaşların ise zehirli sanıp yemekten korktuğu "melki" mantarının faydaları saymakla bitmiyor.

Çam ve meşe ormanlarında kendiliğinden yetişen melki mantarına "kanlıca" ve "çam mantarı" da deniyor. Özellikle eylül ve ekim aylarında toplanan kanlıca mantarı, şemsiyesi turuncu renkli bir mantar. Şemsiyesi 4-14 cm arasında değişiyor. Başta ızgara olmak üzere et sote ve kavurmalara katılıyor. Ayrıca börek, turşu ve ekmek yapımında kullanılıyor. Türkiye genelinde pek çok bölgede yetişen melki mantarı yüksek miktarda amino asit içeriyor. Aminoasitler ise vücudun protein dengesini sağlıyor. Bu sebeple belli aralıklar ile melki mantarı tüketilmesi vücuda oldukça faydalı. Melki mantarı, fosfor, demir, sodyum, potasyum, magnezyumun yanı sıra B ve C vitaminleri de ihtiva ediyor. Önemli bir protein kaynağı olan bu mantar çok lezzetli. Haftada en az bir kez bu mantarı tüketmek bağışıklık sistemini de koruyor.

Bursa'da Tuz Pazarı’nda melki mantarı satan pazarcı Hüseyin Karataş, "Bu mantar, kanlıca ve çam mantarı olarak da biliniyor. Uludağ ormanlarında bol yetişiyor. Taze ve güzel pişirildiğinde çok lezzetli olur. Biz kilosunu 35 liradan satıyoruz. Fiyatı büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişip 40 liraya kadar çıkıyor. Eylül ve ekim aylarında toplanma zamanı geldiğinde bu mantarı dağlara çıkıp topluyorlar. Bu mantar bize Keles ve Orhaneli bölgesinden geliyor’’ dedi.

Pazara melki mantarı almaya gelen bir vatandaş ise, "Ben kırk yıldan beri melki mantarı yiyorum. Çok lezzetli oluyor, severek yiyorum. Bütün vatandaşlara da ısrarla tavsiye ediyorum. İnsanlar bu mantarı zehirli sanıp korkuyorlar. Hiç çekinmesinler, bilerek alıp kararında yedikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Bu mantar gayet sağlıklı, lezzetli ve doğal’’ dedi.