İnsanlar ona artık 'Süper meyve' diyor! Yiyenler doktor yüzü görmüyor: Şifa kaynağı, damarları tertemiz yapıyor

Faydalarıyla şifa dağıtan aronya (aronia) meyvesi, Türkiye’de gittikçe popüler hale geldi. Ekşimsi bir tada sahip bu muazzam besin halk arasında ‘süper meyve’ olarak biliniyor. Karaciğeri koruyan, bağışıklığı güçlendiren, yüksek tansiyonu düşüren aronya son dönemlerin en gözde gıdası. Peki, aronya faydaları neler? Aronya ne işe yarar? Aronya meyvesi Türkiye’de nerede yetişir? İşte detaylar…Hastalıklara karşı savunma kalkanı! Yiyen doktor yüzü görmüyor… Halk arasında ‘süper meyve’ olarak biliniyor

Aronya meyvesi son dönemlerde sağlığa olumlu etkileri ve faydaları dolayısıyla adından sıkça söz ettiren gıdalar arasında. Aronya (aronia) meyvesinin popülerliği günden güne artarken aronia hangi hastalıklara iyi gelir, aronia nedir, ne faydası var, aronya faydaları, aronya meyvesi Türkiye’de nerede yetişir gibi konular sıklıkla arananlar listesine girdi. Aronya meyvesi faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve dahası ile ilgili merak edilenleri sizler için araştırdık.

Yapılan çalışmalarda aronya meyvesinin Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığını önleyici etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan bu şifa deposu meyvenin düzenli kullanıldığında, damar tıkanıklığı riskini minimuma düşürdüğü yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Söz konusu başka çalışmalarda ise günlük beslenmesine aronya meyvesini dahil eden kişilerde kolesterol düzeyinin dengelendiği görülmüştür.

Süper meyve olarak bilinen aronya (aronia), uzmanlara göre, bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyon hastalıklarının tedavisini hızlandırıyor.

İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulunan bu meyve koronavirüs tedavisinin yanında takviye gıda olarak kullanılıyor.

Asıl adı Chokeberry olan aronya meyvesinin içeriği nedeniyle kanser hücrelerini yok ettiği ve vücudu baştan aşağı yenilediği iddia ediliyor.

Çoğunlukla meyve, salatalarda sirke, kahvaltılarda marmelat olarak tüketilen meyve, yalnızca C vitamini değil, aynı zamanda antioksidan açısından da zengin.

Hastalıklara karşı adeta kalkan oluştan aronya, strese bağlı gelişen bazı ruhsal problemleri önlemede de etkili. Özellikle günümüzde yaygınlaşan kronik stresin de üstesinden geliyor.

Kandaki kolesterol seviyesini dengede tutan ve damar tıkanıklığını önleyen aronya meyvesinin kalp krizi, yüksek tansiyon ve felç gibi ciddi rahatsızlıkları önlemede de etkili olduğu söyleniyor.



Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi 2020 yılında yapılan ve olumlu sonuçlar alınan aronya (aronia) meyvesi, ülkemizin birçok yerinde yetiştirilmeye başladı. Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Samsun gibi iller aronya hasadının yapıldığı yerler arasında. Öte yandan aronyanın yetiştiriciliği Bodrum, Antalya gibi ılıman sahil bandı hariç hemen hemen her bölgede yapılabilir.

ŞİFA KAYNAĞI

Yüksek antioksidan, lif ve zengin vitamin içeriğiyle hücreleri koruyan, vücuda zindelik veren ve bağışıklığı destekleyen doğal bir "süper meyve"dir. Aronya meyvesi, yüksek antioksidan içeriği ve zengin besin değeriyle bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir meyvedir. yüksek antioksidan, lif ve C vitamini içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, kalp sağlığını korur ve kan şekerini dengeler.

Aronya meyvesi, içerdiği çok yüksek orandaki polifenol ve antosiyaninler sayesinde damar elastikiyetini artırarak ve pıhtılaşmayı önleyerek damar sağlığını güçlü bir şekilde destekler.

Aronyanın Damar Sağlığına Etkileri

Aronya meyvesinin damar sistemine sağladığı temel faydalar bilimsel çalışmalarda şu şekilde özetlenmektedir: Oksidatif Stresi Azaltır: Damar iç yüzeyindeki (endotel) iltihabı ve hücre hasarını engeller .Kötü Kolesterolü Düşürür: LDL kolesterolün oksitlenmesini baskılayarak damar sertliği riskini azaltır. Kan Basıncını Dengeler: Düzenli tüketildiğinde büyük ve küçük tansiyonda belirgin düşüşler sağlar. Kan Akışını İyileştirir: Kanı optimize ederek pıhtı oluşumu riskine karşı savaşır

Aronia, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılar, chokeberries cinsidir. Cinsin genellikle, biri Avrupa'da doğallaştırılmış iki veya üç tür içerdiği kabul edilir.

Aronia nedir? Aronya nedir?

Aronia, doğu Kuzey Amerika'ya özgü Rosaceae ailesinde bulunan ve en yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunur. Aronya, bilimsel adıyla Aronia melanocarpa, gülgiller (Rosaceae) familyasına ait olan aronya neye iyi gelir? · Oksidatif Stres ile Mücadele: Hücrelerde serbest radikallerin neden olduğu yapısal hasarı azaltmaya yardımcı olarak hücresel yaşlanmayı önler. Antioksidan bakımından zengin olan aronya meyvesi kötü kolesterolü düşürmeye, iyi kolesterolü artırmaya ve kalp fonksiyonlarını iyileştirmeye, yüksek antioksidan içeriği sayesinde damar sağlığını korur, damar esnekliğini artırır ve tıkanıklıkları önlemeye yardımcı olur. Küçük bir meyve olmasına rağmen aronya oldukça zengin bir besin içeriğine sahiptir. koyu mor renkli, üzümsü bir meyvedir. Bağışıklığı güçlendirir, kan şekerini düzenler ve hücreleri yaşlanmaya karşı korur. Genellikle taze, kurutulmuş veya suyu sıkılarak tüketilir. Aronya meyvesinin dünyada en yaygın diğer adı İngilizce karşılığı olan chokeberry'dir (boğulma meyvesi). Ülkemizde ise yüksek antioksidan değeri nedeniyle süper meyve olarak da bilinir. ARonya ağacı: Aronya, dekoratif karakteri ifade ederek, yaprak dökümü bitki sınıfındadır. arım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle başta Yalova olmak üzere, Trakya Bölgesi (Edirne, Kırklareli), Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilmektedir. Nero Aronia ( Aronya) Fidanı 20-30cm boyundadır. Aronya, yüksek antioksidan (antosiyanin ve polifenol) ile C vitamini içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirir, hücreleri serbest radikallere karşı korur, kan şekerini ve kolesterolü düzenler, kalp-damar sağlığını destekler. Organik ve sertifikalı ürünlerde fiyatlar değişirken, doğrudan üreticiden veya kooperatiflerden alınan standart taze aronyanın kilosu farklı fiyatlarda satılmaktadır.

{relation id:2012728 slug:'turk-kahvesi-ile-beyazlamis-saclarinizi-siyaha-donusturun-3-kasik-bile-yetiyor'}