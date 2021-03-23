İnsanı düşünemeyen insan hakları ofisinden Türkiye'ye küstah çağrı
İnsanı düşünemeyen Birleşmiş Milletler'in sözde İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'ye haddini aşan bir çağrı yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.
Karar sonrası Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönme çağrısı yaptı.
İnsanı düşünemeyen insan hakları ofisinin Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada haddini aşan ifadeler kullanmaya devam etti.
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar nice vatan evlatlarının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesine çıt çıkarmayan Throssell, "belli belirsiz terör tanımlı suçlamalarla siyasetçilerin ve aktivistlerin seslerinin bastırıldığını" öne sürdü.
Bunlarla da yetinmeyen Liz Throssell , "muhaliflerin gözaltına alındığını" iddia ederek bu durumdan endişe duyduklarının edebiyatını yaptı.