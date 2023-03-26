İnsanda biraz yüz olur! Refah Partisi'ni kimin kapattığını unuttular

Halk TV'de Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması rahatsızlık verdi. 28 Şubat sürecinde rahmetli Refah Partisi Genel Başkanı rahmetli Necmettin Erbakan'a yapılan zulüm ve RP'yi kapattıran CHP zihniyeti bu sefer de Erbakan'ın adını kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı.

Rahmetli Erbakan'ın bir eleştirisini yayınlayan Halk TV, alt yazıda "Babası ne dedi oğlu ne yaptı?" şeklinde bir kj kullandı.

Yaptıklarını unuttular

28 Şubat döneminde Başbakan Erbakan'ı her türlü oyun ve baskı ile yaralamaya çalışan CHP zihniyeti, sanki RP'yi kapatmamış gibi üste çıktı.