"İnsana değen birçok çalışma yapacağız"

Ertuğrul Şahan Ankara

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, gazetemizin Ankara temsilciliğine nezaket ziyaretinde bulundu. Mamak’ta yapacağı projelerden bahseden Köse, “İnsan odaklı çalışacağız. Bizim yanımıza gelmeyene biz gideceğiz. Muhtacı bulup elimizden geleni yapacağız” ifadeleriyle insan odaklı belediyeciliğin sinyalini verdi.

“Dayanışmayı ön plana çıkarmayı planlıyoruz”

“Hükümetimizin dikey mimari konusunda bir çalışması zaten var” diyen Köse, “Zamanında dikey mimariye ihtiyacımız vardı ama artık gerek yok. Hatırlarsanız 2000’li yıllarda konut fiyatları ne kadar yüksekti. Ben doğma büyüme Mamaklıyım. O dönemlerde bir tane kiralık ev yoktu. Olanlar da çok pahalıydı. Geçtiğimiz zaman içerisinde çok iyi konutlar yaptık. Artık belli bir doygunluğa da geldi. Dolayısıyla bundan sonra konutlarda daha esnek ve düzenli olacak çalışmalarımız olacak. İnsanlar apartman dairelerinde birbirlerini tanımıyorlar. Binalar yükseldikçe dostluklar bitiyor. Biz sosyal donatılarla dayanışmayı ön plana çıkarmayı planlıyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Ortaokulu bitiren her çocuğumuz yüzmeyi öğrensin istiyoruz. Havuz yapacağız. Mamak’ta bir tane havuz var bunun sayısını arttıracağız” şeklinde konuştu.

“Yeşil Mamak’ı tam yeşil yapacağız”

Mamak’ın 40 civarında şehrin giriş kapısı konumunda olduğunu vurgulayan Köse, “Buna uygun bir mimarı, estetik olması için çalışacağız. Nallıhan’dan itibaren şehre girildiği anda burası başkent diyebileceğimiz eserlerle süsleyeceğiz. Sosyal projelerimiz var. Bir eğitimci olarak çocuklarımızın önünü açacağız. En az bir spor ya da sanat dalında yeteneklerini ortaya çıkaracak projelerimiz var. Kentsel dönüşümlerde sosyal bir dayanışma odaklı çalışacağız. Çok katlı binalarda sosyal ilişkileri nasıl geliştireceğiz bunun planlarını yapacağız. Gençlerimiz, dedelerimiz dışarı çıktıları zaman nefes alabilecekleri alanlar inşa edeceğiz. Mamak doğal güzelliklerin çok olduğu bir semt. Bunların hepsini açığa çıkaracağız. Yeşil Mamak’ı tam yeşil yapacağız. Kıbrıs Kanyonuna doğal yaşam alanları yapacağız. Doğayı, orijinal halini koruyarak buraları halka açacağız. Eski köylerde taş evlerimizi yeniden canlandıracağız. Mamak Kayak Merkezimiz olacak. Hanımlarımız, gençlerimiz için sosyal projelerimiz var. Belediye olarak insana değen birçok çalışma yapacağız. Bizim yanımıza gelmeyene biz gideceğiz. Muhtacı bulup elimizden geleni yapacağız” şeklinde bilgi verdi.