İnsan vücudunda kaç kemik vardır?
Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır.
Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir.
İnsan Vücudundaki Kemik Sayısı
İnsanların toplamda yaklaşık 206 kemiği vardır. Bu kemikler bizim hareket etmemize yardımcı olur ve organlarımızı hasar görmekten korur.
Kemikleriniz, hem kırmızı hem de beyaz kan hücresi üretimi için gerekli bileşenleri içermektedir. Üstelik vücudunuzdaki trombosit oluşumunu sağlayan kemik iliği üretmek için de oldukça önemlidir.
Vücudumuzdaki kemikleri, şekillerine göre 4 gruba ayırabiliriz:
1- Kol ve bacaklarda uzun kemikler,
2- El ve ayaklar ile omurgada kısa kemikler,
3- Göğüs, kaburga ve kafatasında yassı kemikler,
4- Omur kemikleri ve bazı yüz kemiklerinde düzensiz kemikler bulunur.
İnsan vücudunda kaç adet kemik vardır?
Kafa (Baş)
29 Adet
Gövde
51 Adet
Eller
38 Adet
Ayaklar
38 Adet
Omuzlar ve Kollar
10 Adet
Kalça ve Bacaklar
10 Adet
Kol Bilekleri
16 Adet
Ayak Bilekleri
14 Adet
Toplam
206 Adet