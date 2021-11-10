  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık İnsan vücudunda kaç kemik vardır?
Sağlık

İnsan vücudunda kaç kemik vardır?

Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 19:08:00 - 2021-11-10 19:16:15
İnsan vücudunda kaç kemik vardır?

Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir.

İnsan Vücudundaki Kemik Sayısı

İnsanların toplamda yaklaşık 206 kemiği vardır. Bu kemikler bizim hareket etmemize yardımcı olur ve organlarımızı hasar görmekten korur.

Kemikleriniz, hem kırmızı hem de beyaz kan hücresi üretimi için gerekli bileşenleri içermektedir. Üstelik vücudunuzdaki trombosit oluşumunu sağlayan kemik iliği üretmek için de oldukça önemlidir.

Vücudumuzdaki kemikleri, şekillerine göre 4 gruba ayırabiliriz:

1- Kol ve bacaklarda uzun kemikler,

2- El ve ayaklar ile omurgada kısa kemikler,

3- Göğüs, kaburga ve kafatasında yassı kemikler, 

4- Omur kemikleri ve bazı yüz kemiklerinde düzensiz kemikler bulunur.

İnsan vücudunda kaç adet kemik vardır?

Kafa (Baş)

29 Adet

Gövde

51 Adet

Eller

38 Adet

Ayaklar

38 Adet

Omuzlar ve Kollar

10 Adet

Kalça ve Bacaklar

10 Adet

Kol Bilekleri

16 Adet

Ayak Bilekleri

14 Adet

Toplam

206 Adet

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.
Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın
Siyaset

Ayasofya şiiri sebebiyle idam cezası! Z kuşağı inanmıyorsa meşhur Google’a yazsın

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, vefatının seneyi devriyesinde andığı mütefekkir ve şair Osman Yüksel ..
Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok
Gündem

Euronews’in ‘Mustafa Kemal’ haberi sosyal medyayı salladı! Atatürk ticareti yapan sitelerden ses yok

Avrupa Birliği'nin yayın organı Euronews'in, “Atatürk alkolden öldü” haberi sosyal medyayı salladı. Atatürk ticareti yapan Sözcü ve Cumhuriy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay