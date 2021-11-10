İnsan vücudunda kaç kemik vardır?

Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir.

İnsan Vücudundaki Kemik Sayısı

İnsanların toplamda yaklaşık 206 kemiği vardır. Bu kemikler bizim hareket etmemize yardımcı olur ve organlarımızı hasar görmekten korur.

Kemikleriniz, hem kırmızı hem de beyaz kan hücresi üretimi için gerekli bileşenleri içermektedir. Üstelik vücudunuzdaki trombosit oluşumunu sağlayan kemik iliği üretmek için de oldukça önemlidir.

Vücudumuzdaki kemikleri, şekillerine göre 4 gruba ayırabiliriz:

1- Kol ve bacaklarda uzun kemikler,

2- El ve ayaklar ile omurgada kısa kemikler,

3- Göğüs, kaburga ve kafatasında yassı kemikler,

4- Omur kemikleri ve bazı yüz kemiklerinde düzensiz kemikler bulunur.

İnsan vücudunda kaç adet kemik vardır?

Kafa (Baş)

29 Adet

Gövde

51 Adet

Eller

38 Adet

Ayaklar

38 Adet

Omuzlar ve Kollar

10 Adet

Kalça ve Bacaklar

10 Adet

Kol Bilekleri

16 Adet

Ayak Bilekleri

14 Adet

Toplam

206 Adet