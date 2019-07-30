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İnsan ticaretinin mağdurları! Modern çağın kölesi kadınlar

Geçmişin utanç verici kirli işleri, sözde insan haklarının hüküm sürdüğü günümüzde de sürüyor. BM’nin “Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü” dolasıyla yayınladığı rapora göre insan ticareti mağdurlarının yüzde 49’unu kadınlar, yüzde 23’ünü kız çocukları oluşturuyor. Modern kölelik en çok Amerika ve Avrupa’da görülüyor.

30 Temmuz 2019 Salı 10:58
İnsan ticaretinin mağdurları! Modern çağın kölesi kadınlar

İlk ve Ortaçağ’daki kölelik düzeni günümüzde sürerken yine en büyük mağdur kadınlar oluyor.

Dünya genelinde insan ticaretinin mağdurlarının yüzde 49’unu kadınlar, yüzde 23’ünü kız çocukları, yüzde 21’ini erkekler ve yüzde 7’sini de erkek çocuklar oluşturuyor.

30 Temmuz “Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü” dolasıyla bir rapor yayınlayan Birleşmiş Milletler (BM) çarpıcı gerçeği ortaya koydu.BM’nin “İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu”na göre, küresel insan ticaretinin en büyük mağdurlarını kadın ve kız çocukları oluşturuyor. BM’nin raporuna göre, mağdurlar daha çok cinsel sömürü, zorla çalıştırılma, borç köleliği, yasadışı hizmetçilik ve yasadışı askerlik alanlarında istismar ediliyor.

Rapor, mağdurların yüzde 59’unun cinsel sömürüye, yüzde 34’ünün zorunlu çalıştırmaya maruz bırakıldığını belirtiyor.

Yüzde 70 kadın ve kız çocukları

Rapora göre, son 15 yılda dünya genelinde tespit edilen insan ticareti olaylarında, kadın ve kız çocukları toplam mağdurların yüzde 70’ini oluşturuyor. 2016’da mağdur kadınların yüzde 83’ü cinsel sömürüye, yüzde 13’ü zorunlu çalıştırılmaya, aynı dönemde mağdur erkeklerin yüzde 82’si zorla çalıştırılma, yüzde 10’u cinsel sömürü, yüzde 1’i de organ mafyası istismarına maruz kaldı. Kız çocuklarının yüzde 72’si cinsel sömürü, yüzde 21’i zorunlu çalıştırılma, erkek çocuklarının ise yüzde 50’si zorunlu çalıştırılma ve yüzde 27’si cinsel sömürüye uğradı.

Cinsel sömürü ve çalıştırma

Cinsel sömürünün görüldüğü bölgelerin başında yüzde 87 ile Orta Amerika ve Karayipler, yüzde 71 ile Kuzey Amerika, yüzde 70 ile Güneydoğu Avrupa gelirken, yüzde 18 ile Doğu Afrika ve yüzde 28 ile Kuzey Afrika en az görülen bölgeleri oluşturuyor. Zorunlu çalıştırılmanın görüldüğü bölgelerin başında ise yüzde 83 ile Güney Afrika, yüzde 82 ile Doğu Afrika, yüzde 66 ile Körfez ülkeleri bulunuyor. Bu konuda mağduriyetin en az görüldüğü bölgeler ise yüzde 3 ile Kuzey Afrika ve yüzde 5 ile Orta Amerika ve Karayipler.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:58
  1. İlk ve Ortaçağ
  2. kölelik düzeni
  3. kadınlar
  4. Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü
  5. Birleşmiş Milletler (BM)
  6. İnsan Ticareti 2018 Küresel Raporu
  7. organ mafyası
  8. cinsel sömürüye
  9. Kuzey Afrika
  10. Kuzey Amerika
  11. Orta Amerika
  12. Karayipler
  13. Güneydoğu Avrupa
  14. Doğu Afrika

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