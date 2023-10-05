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Aktüel İnsan saçı kaçakçılarına gümrük muhafaza engeli
Aktüel

İnsan saçı kaçakçılarına gümrük muhafaza engeli

Yeniakit Publisher
2023-10-05 18:46:00 -
İnsan saçı kaçakçılarına gümrük muhafaza engeli

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıköy Gümrük Kapısı’nda arka arkaya düzenlenen operasyonlarda toplamda, 56 kilo 230 gram ve değeri 1 milyon 348 bin Türk Lirası olduğu belirlenen doğal insan saçı yakalandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere İran’dan gelen bir şahsı şüpheli görerek takibe aldı. Ekiplerin takibine alınan şahsın tedirgin hareketlerde bulunması üzerine ilgili şahıs x- ray tarama sitemine sevk edildi.

X- ray taraması esnasında şahıstan şüpheli yoğunluklar alınması üzerine detaylı fiziki aramaya geçildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolleri sonucu şahsın ayakkabı tabanlığının altından ve beraberindeki valizinden 4 kilo 900 gram doğal insan saçı yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu ele geçirilen insan saçının değerinin 117 bin 665 Türk Lirası olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıköy Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise, Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir hususi araç takip altına alındı. Yapılan risk analizleri doğrultusunda şüpheli görülerek arama hangarına çekilen araç detaylı tarama yapılmak üzere x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar alınması üzerine detaylı fiziki aramaya yönelen ekipler araç içerisindeki bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram doğal insan şaçı yakaladı.

Ele geçirilen insan saçlarının değerinin 1 milyon 231 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili olarak Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma devam ediyor.

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