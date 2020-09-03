İnsan kaynakları alanındaki öncü uygulamaları Tofaş'a 8 uluslararası ödül getirdi

İSTANBUL (AA) - Tofaş, insan kaynakları uygulamaları kapsamında uluslararası alanda 8 ayrı ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, insan kaynakları yönetimi alanında araştırma, analiz ve danışmanlık hizmetleri veren Brandon Hall Group'tan 4 ödül alan Tofaş, iş yönetimi alanında ödüllendirme organizasyonu olan Stevie's tarafından da 4 ayrı ödüle layık görüldü.



İnsan kaynakları alanında hayata geçirdiği uygulamalarını ulusal ve uluslararası pek çok ödülle taçlandıran Tofaş, bu yıl da uluslararası alanda 8 ayrı ödülün sahibi oldu.



- 3 ayrı birincilik ödülü



Tofaş'ın insan kaynakları alanındaki 3 ayrı uygulaması, birincilik ile ödüllendirildi. Farklı birimlerden çalışanların gönüllü katılımıyla oluşturulan karma çevik takımların, insan odaklı tasarım metodu ve çevik yaklaşım ile çalışan deneyimini iyileştirmeye dönük projeler geliştirdiği çalışan deneyimi geliştirme programı "HR Lab" Brandon Hall Group tarafından "En Yenilikçi İnsan Yönetimi Yaklaşımı" kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Çalışanların fiziksel, sosyal, duygusal, ruhsal, finansal boyutlarda bütünsel iyilik halini sağlayarak sağlığını iyileştirmek ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla sunulan sosyal kulüp faaliyetleri, etkinlikler, gönüllü kulüpleri, sportif faaliyetler, sağlık servisi hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri ile sosyal tesisler, fabrika içerisinde yer alan fabricafe, spor tesisleri, kooperatif ve yeme-içme olanaklarını içeren "Tofaş'ta Sağlık ve Sosyal Hayat Uygulamaları" da ayrıca Tofaş'a birincilik ödülü getirdi. Teknik ve davranışsal gelişim çözümleri için geçmiş eğitim verileri, yetkinlikler ve çalışan cevaplarını akıllı bir algoritma altında harmanlayıp en uygun gelişim çözümünü sunan dijital asistan Zekky ise "En Yenilikçi İK Teknolojisi" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.



- Genç istihdam stratejisi ve kişiselleştirilmiş yetenek gelişimi ödül getirdi



Tofaş, "En İyi Genç İstihdam Stratejisi" kategorisinde de ikincilik ödülünün sahibi oldu. 6 farklı staj programı, yüksek lisans ve doktora programları, kariyer etkinlikleri, dijital mentorluk programları ve sosyal medya çalışmalarından oluşan, işveren markası faaliyetlerini ve erken yetenek programlarının entegre yürütüldüğü "Erken Yetenek Programları" Stevie's tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.

İşe alım ve "Kariyerine Yön Ver" süreçlerinde en uygun adayın seçimi için bilgi, beceri ve yetkinliklerin mülakat, grup çalışmaları, rol oyunları gibi özel tekniklerle değerlendirildiği "İç Değerlendirme Merkezi" uygulaması da ödül aldı. Kurumsal mentorluk, tersine mentorluk, bireysel koçluk, takım koçluğu ve özel ilgi programlarından oluşan ve şirketin dahili kaynağını kullanarak deneyim tabanlı ve kişiye özel bir öğrenme yöntemi oluşturan "Kişiselleştirilmiş Yetenek Gelişimi Programları" da ödüle layık görüldü.

Saha çalışanlarının mesleki gelişimlerini yönlendirmek ve takip etmek için oluşturulan "Saha Çalışanı Teknik Yetkinlik Sistemi" ise "En Başarılı IK Teknolojisi" kategorisinde ödüllendirildi. Satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamayı amaçlayan, bayi servis yöneticileri ve müşteri hizmetleri uzmanlarını geliştirmek için tasarlanmış, uzun vadeli bir program olan "Yerel Pazarlama ve CRM Gelişim Programı" da ödüle layık görülen çalışmalar arasında yer aldı.