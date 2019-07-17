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İnsan kaynağında ‘kalite’ planı

4.3 milyon ek istihdam için kabineden ‘nitelikli’ adım... “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği’ne ek olarak yeni kalkınma planında 4 milyon 300 bin kişiye istihdam sağlanacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
İnsan kaynağında ‘kalite’ planı

 Akit  Ekonomi 

Türkiye, istihdam konusunda hedef büyüttü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan ve 2 milyon 500 bin kişinin işe yerleştirilmesini hedefleyen İstihdam Seferberliği’ne ek olarak yeni kalkınma planında 4 milyon 300 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Önümüzdeki 5 yılda 4.3 milyon kişiye istihdam imkânı sağlamayı hedefleyen kabinenin bakanlıklar eliyle atacağı en önemli adımlardan birisi de nitelikli uzman havuzu uygulaması olacak. Bu kapsamda devlet kurumlarında özel sektördeki gibi “insan kaynakları” birimleri kuracak. Hem kamu hem özel sektör için nitelikli uzman havuzu oluşturulacak. Uzmanlar, “insan kaynakları, işgücü piyasası ve istihdam politikalarında” yeni bir modele geçilecek olmasının iş verimliliğine pozitif etki yapacağını dile getirdi.  

Yeni kamu yönetim modelinde, nitelikli insan gücü ön plana çıkarılırken, iş verenlere de nitelikli uzman havuzundan yararlanmalarına imkân sağlanacak.

‘Yeni büyüme hikâyemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi’nde Kanadalı “Ocean Choise International” firması için inşa edilen “Calvert” isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi’nin denize iniş törenine katıldı.

Denize indirilen gemideki yerlilik oranının yüzde 55’i aştığını anlatan Varank, “Kullanılan yerli ürün oranı arttıkça, sanayimizin diğer alt sektörleri de buradan besleniyor ve büyüyor. Burada geliştirilen bir teknoloji, başka sektörlere de katkı sağlıyor ve verimlilik artışı olarak ekonomimize geri dönüyor” dedi.

Yerli yabancı ayrımımız yok

Bakan Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

11. Kalkınma Planımız da bu gayretin en somut göstergesi ve teminatıdır. Planı bir bütün olarak rekabetçi sanayiyi ve verimliliği merkeze alarak kurguladık. Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde atılımı sağlamak üzere, lojistikten insan kaynağına, eğitimden dijital dönüşüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız. Bunu yaparken dış yatırımcılara da kapılarımız ardına kadar açık olacak. Bu noktada yerli-yabancı ayrımımız yok. Ülkemizde katma değerli üretim yapmak isteyen, istihdam sağlayan her bir yabancı yatırımcı, bizim için kendi firmalarımız kadar değerlidir.

Yeni istihdam planındaki önemli başlıklar şöyle:

-Devlet kurumları insan kaynakları birimleri kuracak. Nitelikli uzman havuzu oluşturulacak.

-Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacak. Verimli kamu personel sistemi kurulacak.

-Memurların dijital dönüşüm, teknolojik gelişmelere uyumu sağlanacak.

-Kamu iş süreçlerini iyileştirmek için Merkezi Servis Tasarım Platformu kurulacak.

-Firmaların ölçek büyütmeleri halinde karşılaşacakları ilave istihdam yükleri hafifletilecek.

-Firma birleşmeleri desteklenecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:40
  1. Yalova
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  5. Burası Türkiye Burada İş Var
  6. İstihdam Seferberliği
  7. insan kaynakları
  8. Yeni kamu yönetim modeli
  9. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  10. Tersan Tersanesi
  11. Ocean Choise International
  12. Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi
  13. 11. Kalkınma Planı

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