İnsan kaçakçısı enselendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Iğdır'da, insan kaçakçılığı nedeniyle hakkında arama olan şahıs yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015 yılından bu yana arandığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu T.S (44) Nahçıvan’dan Türkiye’ye giriş yapmak istediği sırada Dilucu Sınır Kapısı’nda yakalandı.

Şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri tamamlandı. T.S., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasının ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

