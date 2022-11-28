  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnsan kaçakçılığı yapan 8 kişi yakalandı
Aktüel

İnsan kaçakçılığı yapan 8 kişi yakalandı

Van'da insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 8 organizatör tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 09:00:00 -
İnsan kaçakçılığı yapan 8 kişi yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 21 - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış ve 8 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.

42 yaşında emekli olma imkanı! Milyonlara süper haber
42 yaşında emekli olma imkanı! Milyonlara süper haber

Ekonomi

42 yaşında emekli olma imkanı! Milyonlara süper haber

Katarlılar Türk ismin posterini açarak tepki gösterdi! Kimse gözlerine inanamadı
Katarlılar Türk ismin posterini açarak tepki gösterdi! Kimse gözlerine inanamadı

Spor

Katarlılar Türk ismin posterini açarak tepki gösterdi! Kimse gözlerine inanamadı

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü

Yerel

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23