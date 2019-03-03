İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden 6'sına tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, İzmir başta olmak üzere çevre illerden gelen kaçakların para karşılığında yasa dışı yollarla yurt dışına geçişlerini organize ettikleri öne sürülen F. E., H,O., D.G.K., İ. P., M.U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. gözaltına alındı.Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, insan kaçakçılığında kullanılacağı değerlendirilen bot ve bu bota ait motor ele geçirildi. Evde bulunan bazı CD ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.G.K., İ.P., M. U., M. Y., M. A. U. ve F.Ö. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.