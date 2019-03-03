İnsan kaçakçılarıyla çatışma! 1 ölü
Hatay’da askerin "dur" ihtarına uymayan insan kaçakçılarıyla asker arasında çatışma çıktı. Olay sırasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.03 Mart 2019 Pazar 16:20
Çatışma, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçılığı yapan Suriyeli şahısların içerisinde bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobil, yol kontrolü yapan askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.
1 ölü 3 yaralı
Daha sonra çıkan çatışmada şahıslardan 1'i hayatını kaybederken, 3'ü yaralandı. 6 şahsın ise kaçtığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçanların yakalanması için Seferli, Avuttepe, Karbeyaz ve Sivrikavak mahallelerinde arama çalışmaları sürüyor.
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