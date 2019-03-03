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İnsan kaçakçılarıyla çatışma! 1 ölü

Hatay’da askerin "dur" ihtarına uymayan insan kaçakçılarıyla asker arasında çatışma çıktı. Olay sırasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

03 Mart 2019 Pazar 16:20
İnsan kaçakçılarıyla çatışma! 1 ölü

Çatışma, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan kaçakçılığı yapan Suriyeli şahısların içerisinde bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobil, yol kontrolü yapan askerlerin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı.

1 ölü 3 yaralı

Daha sonra çıkan çatışmada şahıslardan 1'i hayatını kaybederken, 3'ü yaralandı. 6 şahsın ise kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçanların yakalanması için Seferli, Avuttepe, Karbeyaz ve Sivrikavak mahallelerinde arama çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:20
  1. insan kaçakçıları
  2. çatışma

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  • Serhat Serhat 10 dk önce
    Gebertin hepsini madem silah sıkacak kadar gözleri kararmış
  • AbdülkadirAbdülkadir1 sa önce
    artık insan kaçakcılarını gözü dönmüş anlaşılan oldukça gelir getiren bir sektör oldu.Bu adamları kesinlikle en acımasız bir şekilde karşılık verilmelidir.Hatta dur da demiyecen bunlara bunları kurşuna dizecen.Bir insanı kaçıran köle gibi satan kim var o kesinlikle görünümü insan olsada davranış olarak hayvandan aşağı bir yaratıktır ve derhal imha edilmelidir.Yoksa bunun önlemini almak oldukça güçleşir.İnsan kaçakçılığıyla mücadelede tavizsiz olmak lazımdır.

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