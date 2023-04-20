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Dünya İnsan içine çıkamıyor! Fransızlardan Macron'a öfke seli: Yakında düşeceksin, bekle ve gör
Dünya

İnsan içine çıkamıyor! Fransızlardan Macron'a öfke seli: Yakında düşeceksin, bekle ve gör

Yeniakit Publisher
2023-04-20 09:23:00 -
İnsan içine çıkamıyor! Fransızlardan Macron'a öfke seli: Yakında düşeceksin, bekle ve gör

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kamuoyunun karşısına çıktığı ilk gezisinde, kalabalıklar tarafından yuhalandı ve istifaya davet edildi.

Ülkenin doğusundaki Alsace bölgesindeki Selestat'a giden Macron, halk tarafından, "Macron istifa" sloganları ile karşılandı.

Ziyaret ettiği bir fabrika çıkışında, kapının önünde bekleyen kalabalık tarafından uzun süre protesto edildi.

Macron içerideyken işçiler kısa süreliğine fabrikanın elektriğini kesti.

Kimileri pankart taşırken kimileri de tencere ve tavalara vurarak tepkisini gösterdi.

Daha sonra yakındaki bir köyde kalabalığın arasından geçerken birçok kişi "Macron, istifa" diye bağırdı ve içlerinden biri, "Emeklilik reformunu istemiyoruz, siz neyi anlamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
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Bir başka vatandaş ise Macron'a 'yozlaşmış bir hükümete liderlik ettiğini' söyleyerek "Yakında düşeceksin, bekle ve gör." sözleriyle tepki gösterdi.

Kamuoyu yoklamaları halkın büyük çoğunluğunun reforma karşı olduğunu gösteriyor.

Bu arada bir gazetecinin kendisini nasıl hissettiği sorusuna Macron, "Daha kötülerini de yaşadım." diye cevap verdi.

Hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta Fransa'da kitlesel gösteriler başladı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, önceki gün yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onayladı, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Euronews

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