  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna "sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın" çağrısı
Aktüel

İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna "sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:04:27 -
İnsan hakları örgütlerinden Yunan Parlamentosuna "sığınmacılara yönelik ihlalleri araştırın" çağrısı

ATİNA (AA) - İnsan hakları örgütleri ve yardım kuruluşları, Yunanistan Parlamentosuna sınırlarda sığınmacılara yönelik şiddet ve hak ihlallerini soruşturması çağrısı yaptı.

Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve Uluslararası Af Örgütünün de bulunduğu 29 kuruluş, yayımladıkları açık mektupla, Yunan Parlamentosuna çağrıda bulundu.

Parlamento üyelerinin Yunanistan'a deniz yoluyla gelmeye çalışan sığınmacıların yasa dışı Türkiye'ye geri yollanmasını "acilen soruşturması gerektiği" vurgulanan mektupta, "Bu olaylar, geri itme ve toplu sınır dışı etme şeklinde yapılıyor ve genellikle bu süreçlerde şiddet de uygulanıyor." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, bu ülke parlamentosunun "yetkisini kullanması" gerektiğinin altı çizilerek, "Tespit edilen herhangi bir yasa dışı eylemin uluslararası hukuk, Avrupa ve Yunan hukukuyla çelişen fiili bir hükümet politikasının parçası olup olmadığı incelenmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Konuya ilişkin ihlallerinin beyan edildiği uluslararası raporların sıralandığı mektupta, yetkililerin bu iddiaları soruşturmak üzere acil harekete geçmesi gerektiği aktarıldı.

Açık mektupta imzası bulunan Uluslararası Af Örgütünden göç araştırmacısı Adriana Tidona, "Yunan sınırlarındaki insanlara yönelik şiddet ve geri itme gibi ciddi suçlamaların üzerine gidilmemesine artık hoşgörü gösterilemez. Yunan Parlamentosunu, bu uygulamalardan zarar gören tüm insanların yararı ve bu olayların tekrarlanmaması için yetkilerini kullanmaya çağırıyoruz" dedi.

Yunan Helsinki Monitor Sözcüsü Panayote Dimitras ise Yunanistan sınırlarında ölümler de dahil olmak üzere geri itmelerle ilgili Yunan savcılarının görmezden geldiği bir dizi şikayette bulunduklarını söyleyerek, "Yunanistan'ın, Avrupa Komisyonunun önerdiği şekilde ihlalleri soruşturmak için bağımsız bir sınır izleme mekanizması kurmak için hızlı hareket etmesi ve bu ihlalleri kesin olarak sona erdirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yunan sahil güvenliğinin, Yunanistan'a ulaşmaya çalışan sığınmacıları zorla Türk karasularına ittiği veya denizin ortasında bıraktığı çok sayıda örneğe rağmen Atina yönetimi bu olayları inkar ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'
Dünya

İran da mı savaşa dahil oluyor? 'Artık tahammül etmeyeceğiz'

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Ermenistan'a silah yardımı yapıldığı yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Rebii, İran sınırındaki çatışm..
Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!
Yerel

Ermenistan'ın hain planı deşifre oldu!

Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen Ermenistan'ın, sürekli Gence'deki alanları vurma sebebi ortaya çıktı.
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi
Dünya

Cephede hezimete uğrayan Ermenistan'a bir darbe de ABD'li kuruluştan geldi

Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları azad etmek için başlattığı ve devam ettirdiği operasyonlar karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'a..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay